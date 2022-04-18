РКН планирует создать национальную систему защиты российских ресурсов от кибератак

Роскомнадзор (РКН) создаст национальную систему защиты российских ресурсов от DDoS-атак, которые идут из-за рубежа. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на источники в ведомстве.

Как выяснило издание, РКН планирует модернизировать оборудование, использующееся для исполнения закона о суверенном интернете, и на его базе создать федеральную систему защиты от DDoS-атак.

Инициатива была предложена после того, как российские компании не смогли справиться с массовыми хакерскими атаками, начавшимися на фоне специальной военной операции на Украине.

Один из источников в компании по информационной безопасности уточнил изданию, что в DPI-оборудование, которое используется для исполнения закона о суверенном интернете, уже заложен функционал защиты от DDoS-атак. По словам собеседника, для него разработано только несколько сигнатур (образцов видов атак), на которые должно среагировать оборудование. Однако этого пока недостаточно для качественной защиты, подчернул он.

Технически реализовать защиту от внешних DDoS-атак на действующем DPI-оборудовании возможно, отметил Forbes эксперт в области информационной безопасности Алексей Лукацкий. Правда, возникает вопрос о том, получится ли масштабировать такую систему на все каналы связи на территории России. По словам Лукацкого, система не справляется с поступлением на сайты от хакеров больших объёмов «мусорного» трафика.

При этом часть компаний по-прежнему остаётся без защиты из-за высокой стоимости. По мнению эксперта, РКН мог бы обязать операторов связи фильтровать «мусорный» трафик, однако они не будут предоставлять эту коммерческую услугу бесплатно на национальном уровне, считает он.

В начале марта Минцифры зафиксировало хакерские атаки на сайты ряда госорганов и заявило об организации работ по фильтрации зарубежного трафика с использованием технических средств противодействия угрозам (ТСПУ).