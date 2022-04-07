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07.04.2022 в 18:00

РКН заблокировал сайт Wonderzine

Поводом стала жалоба Росмолодёжи на публикации текстов ЛГБТ-тематики

7 апреля Роскомнадзор заблокировал сайт российского издания Wonderzine. Исходя из уведомления ведомства, ресурс содержит информацию, распространение которой запрещено на территории Российской Федерации.

Как уточнила редакция в своём обращении к читателям, формальным поводом для блокировки сайта стала жалоба Росмолодёжи, которая потребовала удалить с него семь статей на тематику ЛГБТК+. Wonderzine позиционирует себя в качестве онлайн-журнала для современных женщин и их друзей.

Команда издания отметила, что РКН не предоставил время на выполнение требований и автоматически ограничил доступ к сайту. В Wonderzine планируют обжаловать решение ведомства в суде и продолжить свою работу — сейчас материалы сайта доступны для чтения только через VPN-сервисы.

Wonderzine принадлежит холдингу «Креатив медиа», в который входят заблокированный The Village и Spletnik.ru. Недавно у издателя проектов сменился собственник.

Также 7 апреля Роскомнадзор запретил рекламу Google и её продуктов в России — ведомство приняло решение о введении мер информирующего и экономического характера в отношении компании за многочисленные нарушения российского законодательства.

РКН Wonderzine
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