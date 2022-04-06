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06.04.2022 в 06:45

Гендиректор «Креатив медиа» Александр Винокуров стал его владельцем

Он планирует запустить новое городское медиа на базе The Village

Инвестор телеканала «Дождь» (признан в РФ иноагентом) Александр Винокуров выкупил 100% ООО «Креатив медиа», которое выпускает The Village, Spletnik.ru и Wonderzine. Стороны договорились о сделке ещё до блокировки The Village, новый владелец планирует создать на его базе городское медиа, которое привлечет рекламодателей, пишет «Коммерсант».

Александр Винокуров стал гендиректором ООО «Креатив медиа» ещё в конце 2020 года. Тогда он подчеркивал, что не покупал компанию, а стал «наемным топ-менеджером». Учредитель «Креатив медиа» (управляет медиакомпанией Redefine, вырос из проекта Look At Media) — Полина Юмашева, бывшая жена олигарха Олега Дерипаски. Сделка с ней состоялась в начале февраля, сумма не раскрывается.

В начале марта сайт The Village был заблокирован Роскомнадзором в России. Регулятор объяснял блокировки «лживой информацией относительно сущности специальной военной операции на территории Украины». Позже The Village в сообщила, что российский офис закрывается, а редакция будет работать из Варшавы.

Источники на медиарынке отмечают, что Винокуров хочет создать новое городское медиа, «которое заменит заблокированное издание, чтобы перебросить рекламодателей». Один из собеседников издания уточняет, что новое медиа «в целом уже готово» и будет работать по рекламной модели, скоро о запуске объявят официально.

Директор по диджитал-спецпроектам Media Instinct Group Дарья Кутырева отмечает, что площадки в формате городских медиа собирают аудиторию от 20−25 лет, которая интересна брендам разных категорий, включая банки, финансовые продукты, платежные системы, FMCG, моду и красоту. Размещений в интернет-СМИ сейчас меньше, но бренды планируют вернуться, уверена она.

The Village креатив медиа
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