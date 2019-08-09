Роскачество предложило приравнять вино к сельхозпродуктам

В Роскачестве считают, что вино должно стать сельскохозяйственным продуктом и соответствующим образом регулироваться, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на замглавы ведомства Илью Лоевского.

Лоевский сослался на мировые традиции, согласно которым вино — это сельскохозяйственный натуральный продукт. Вино, по его мнению, должно иметь преференции, в том числе с точки зрения рекламы, что позволит продвигать качественную отечественную продукцию.

Илья Лоевский, замглавы Роскачества: Мы достаточно много ведем переговоров с Росалкогольрегулированием, с Федеральной антимонопольной службой. Вино, конечно, алкогольный напиток, но во всем мире это сельскохозяйственный продукт, а это совершенно другое регулирование и другие требования. Мы как Роскачество считаем, что вино должно стать сельскохозяйственным продуктом и соответствующим образом регулироваться.

Напомним, ранее Минсельхоз предложил разрешить размещение наружной рекламы вин, произведённых в России, на территориях, где осуществляется их изготовление. В рекламе предлагается использовать названия и изображения этой продукции, названия производителей и фотографии торговых объектов и помещений.