Лучшее ТВ-промо со всего света: победители PromaxBDA Europe

В Амстердаме объявлены победители PromaxBDA Europe Awards 2019, престижного международного конкурса в области телевизионного маркетинга, промоушена и дизайна. Среди победителей оказались и российские телеканалы. Sostav ознакомился с итоговым списком и сделал подборку лучших промороликов.

Ролик телеканала ТНТ4 («Газпром-медиа») «Одинаково мощное кино» получил награды сразу в двух номинациях: «Маркетинговое видео» и «Лучший монтаж». В ролике спользованы сцены из 15 легендарных фильмов: «Гравитация», «Великий Гэтсби», «Темный рыцарь», «Близнецы», «Робокоп», «Транс», «Час пик», «Тупой и еще тупее», «Крепкий орешек», «Старикам тут не место» и других. Промо состоит из идентичных кадров, снятых одним и тем же планом и изображающих одни и те же узнаваемые сцены.

Лига Чемпионов УЕФА. «Матч Премьер». Серебро в номинации «Прямые трансляции спортивных событий/Программный ролик». Промо посвящено старту нового сезона Лиги и представляет собой видеонарезку лучших архивных кадров соревнований, наложенную на знаменитый Гимн УЕФА. Это первая награда международного уровня у телеканала, запущенного холдингом «Газпром-медиа» в прошлом году.

Dance GIF Master. ТНТ («Газпром-медиа»). Серебро в номинации «Продвижение в соцсетях». Промо запущено к 5 сезону шоу «Танцы». Команда телеканала задалась целью сделать проект более узнаваемым среди молодой аудитории. Для этого были разработаны GIF-изображения с танцевальными движениями для Instagram и AR-маски для приложения Tik-Tok. Пользователи должны были повторить движения на GIF-изображениях. Соединив движения, участники получали единый танец. В итоге пользователи сняли 900 тысяч роликов, а количество просмотров GIF и AR превысило 165 млн.

#ROMANOVS100. RT. Серебро в номинации Special Event Spot.

Mourinho: Inside Crystal Football. RT. Серебро в номинации Long-Form Promo.

Spaghetti Nights. Fox Networks Group. Золото в номинациях Programme Special Event Spot, Theatrical Films / Movies Shown On Television Spots, серебро в номинации Funniest Promo.

Vampirina: Mum Mum Mum. The Walt Disney Company. Золото в номинации Children's Programme Spots.

Castaway. Movistar+. Золото в номинациях Sports Programme Spots, Funniest Promo.

HBO Europe Spokesperson — Batter Up! HBO Europe. Золото в номинации OTT/VOD/Website/Interactive Service Spot.

Hi Portugal! Effect. Fox Networks Group. Золото в номинации Social Media Campaign for a Channel.

Dancing On Ice 2. ITV Creative. Золото в номинации Short-Form Promo.

Eurosport — Fuel Your Summer — The Playlist Of Your Summer Is On Eurosport. Eurosport + HVH Films + Laplage Studio. Music company: La Plage Records. Серебро в номинации Holiday/Seasonal Programme Spots.

Baymax Mash-Up. The Walt Disney Company. Серебро в номинации Children's Programme Spots.

Roma Europa Festival The Power Of Art. RAI Radiotelevisione Italiana. Золото в номинации Use Of Motion Graphics. Серебро в номинациях Programme Special Event Spot, Open / Titles.

Die Hard — The Christmas Story. Viacom. Серебро в номинации Programme Spot Not Using Programme Footage.

Far East Festival (FEFF). RAI. Серебро в номинации Interstitial Promo.

The Dark Alphabet Song. AMC Networks International Southern Europe. Золото в номинации On-Air Typography. Серебро в номинации Use Of Music With Original Lyrics.

Brain Solstice. Special The Longest Night. AMC Networks International Southern Europe. Золото в Use Of Sound Design, Programme Spot Not Using Programme Footage.