НРА начнет продавать рекламу на ТВ малому и среднему бизнесу

В 2026 году Национальный рекламный альянс (НРА), который контролирует продажу более 90% рекламы на российском телевидении, представит специальный пакет для небольших производителей, которые ранее не продвигались на ТВ. Они смогут в течение месяца размещать рекламу на национальном телевидении или в региональных блоках 22 городов. Об этом пишут «Ведомости».

Стоимость спецпакета — от 100 тыс. руб. до 15 млн руб. без учета НДС. Телевизионный инвентарь будет продаваться небольшим брендам не по GRP (условные пункты рейтинга, отражающего число телезрителей, которые посмотрели 20-секундный ролик), а по контактам с аудиторией. В рамках спецпакета НРА определяет цену за 1 тыс. контактов и предоставляет прогноз количества контактов.

Доля 20 крупнейших рекламодателей на национальном телевидении выросла с 56% за три квартала 2023 года до 59% за аналогичный период 2025 года. Общее число брендов, рекламировавшихся на ТВ, снизилось в этом году на 14,6%, до 901. Цена размещений выросла. В результате меньшее количество рекламодателей должны тратить больше.

Ранее сообщалось, что 97% россиян хотя бы раз в месяц смотрят телевизор. В среднем 62% людей проводят у экранов по 3 часа 20 минут в день.