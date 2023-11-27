«Росбанк» предложил пользователям вырастить своё урожайное дерево

Пространство, пронизанное магией, безопасностью и детской наивностью — весь сюжет немного напоминает сказку. Волшебные бобы, дерево, на котором растут монеты… Заходя в игру, пользователь должен выбрать горшочек, в котором будет расти дерево. Сначала он сажает в него семечко и в первый раз получает лутбоксы — три лейки, в одной из которых вода. Выбор лейки стоит игровую попытку. Чтобы растить и собирать урожай в виде бонусов, нужно заходить ежедневно. Такую игру по механике «денежный урожай» придумали в честь юбилея «Росбанка» креаторы агентства Digital Lab .

За магию игры отвечает и динамика: в процессе роста дерева, фон на заднем плане меняется, становясь все более нереальным. Всего фонов-локаций в игре четыре: земля, облака, космос и дальняя галактика. Дизайн-решение старались сделать неплоским, использовали 3D, чтобы подчеркнуть объем и рост виртуального дерева. Хотя цвета много, все оттенки мягкие, а формы округлые.

В игре есть рейтинг — список пользователей, основанный на количестве собранных с дерева монет. Призы за победы в сезонном рейтинге зависели от достижений пользователя и могли быть как ценными, так и попроще. Лидеров награждали в конце каждой недели.



Тем, кто максимально вырастил своё дерево, подготовили дополнительный приз: открывалось поздравление с сообщением, что виртуальное дерево стало реальным. «Росбанк» высадил настоящие деревья в честь каждого финалиста.