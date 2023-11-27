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27.11.2023 в 17:52

«Росбанк» предложил пользователям вырастить своё урожайное дерево

Вместе с Digital Lab кампания запустила игру, цель которой – собрать монеты

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Пространство, пронизанное магией, безопасностью и детской наивностью — весь сюжет немного напоминает сказку. Волшебные бобы, дерево, на котором растут монеты… Заходя в игру, пользователь должен выбрать горшочек, в котором будет расти дерево. Сначала он сажает в него семечко и в первый раз получает лутбоксы — три лейки, в одной из которых вода. Выбор лейки стоит игровую попытку. Чтобы растить и собирать урожай в виде бонусов, нужно заходить ежедневно. Такую игру по механике «денежный урожай» придумали в честь юбилея «Росбанка» креаторы агентства Digital Lab .

«Росбанк» предложил пользователям вырастить своё урожайное дерево «Росбанк» предложил пользователям вырастить своё урожайное дерево «Росбанк» предложил пользователям вырастить своё урожайное дерево «Росбанк» предложил пользователям вырастить своё урожайное дерево «Росбанк» предложил пользователям вырастить своё урожайное дерево

За магию игры отвечает и динамика: в процессе роста дерева, фон на заднем плане меняется, становясь все более нереальным. Всего фонов-локаций в игре четыре: земля, облака, космос и дальняя галактика. Дизайн-решение старались сделать неплоским, использовали 3D, чтобы подчеркнуть объем и рост виртуального дерева. Хотя цвета много, все оттенки мягкие, а формы округлые.

В игре есть рейтинг — список пользователей, основанный на количестве собранных с дерева монет. Призы за победы в сезонном рейтинге зависели от достижений пользователя и могли быть как ценными, так и попроще. Лидеров награждали в конце каждой недели.

Тем, кто максимально вырастил своё дерево, подготовили дополнительный приз: открывалось поздравление с сообщением, что виртуальное дерево стало реальным. «Росбанк» высадил настоящие деревья в честь каждого финалиста.

Росбанк Digital Lab
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