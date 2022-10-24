Наталья Воеводина сменит на посту председателя правления Росбанка Илью Полякова

Совет директоров Росбанка инициировал процесс назначения Натальи Воеводиной председателем правления Росбанка — оно вступит в силу после одобрения Банком России. На этом посту Воеводина сменит Илью Полякова, который 10 лет проработал в Росбанке, 4,5 года из них в должности главы организации. Об этом Sostav сообщили в банке.

Воеводина присоединилась к команде Росбанка в должности директора по операционной деятельности в 2018 году. В декабре 2019 года она вошла в состав правления и курировала информационные технологии (ИТ) и операционную деятельность. В июне 2022 года топ-менеджер была назначена заместителем председателя правления Росбанка.

Сейчас она отвечает за управление и развитие операционной деятельности, ИТ, централизованное управление данными и инновациями. В случае согласования кандидатуры Воеводиной в ЦБ, она приступит к исполнению обязанностей председателя правления 1 ноября 2022 года.

До прихода в Росбанк Воеводина работала заместителем руководителя управления по работе с состоятельными клиентами в Raiffeisen Bank, в 2014 году она возглавила операционное управление банка.

В апреле французская финансовая группа Societe Generale объявила об уходе из России. Её основной актив — «Росбанк», а также страховой бизнес купит группа «Интеррос» Владимира Потанина, которая в прошлом уже была совладельцем «Росбанка».