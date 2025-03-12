«Ромир»: спрос на готовую еду увеличился на 14%

Россияне в 2024 году покупали готовую еду на 14% чаще, чем в 2023 году. Наиболее значительный вклад в динамику роста внесли салаты и вторые блюда. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование холдинга «Ромир».

Наблюдается значительное увеличение частоты покупок готовой еды. За год на одного россиянина в среднем пришлось 18,12 приобретений. Средний чек в категории готовой еды в прошлом году вырос на 16%, до 182 руб.

Наиболее заметный рост в прошлом году продемонстрировала категория готовых салатов. Частота покупок этого блюда выросла на 11%, до 11,17 в год. В этой категории средний чек вырос на 17%, до 141 руб.

Вторые готовые блюда занимают второе место по динамике роста. Частота покупок в категории увеличилась за год на 3%. Средний чек вырос на 21%, до 219 руб.

Самый значительный рост среднего чека показала категория «мясо, птица, рыба», он увеличился на 29%, до 239 руб. Средний чек в сегменте готовых закусок составил 152 руб., первых блюд — 185 руб.

Ранее сообщалось, что продажи пельменей в 2024 году выросли в России на 21% по сравнению с предыдущим годом. В денежном выражении продажи выросли на треть.