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03.02.2025 в 07:20

Спрос на пельмени в России вырос на 21%

81% россиян за год приобретали данный продукт

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Продажи пельменей в 2024 году выросли в России на 21% по сравнению с предыдущим годом. В денежном выражении продажи выросли на треть. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные «Ромир»

Так, с октября 2023 года по сентябрь 2024 года прирост в денежном выражении составил 34%, а в тоннаже — плюс 21% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. При этом средний чек на пельмени (256 рублей) значительно превышает средний чек на готовую еду (178 рублей).

Эксперты связали тренд с несколькими факторами. Во-первых, наблюдается увеличение числа покупателей пельменей: прирост за год составил почти 4 процентных пункта. В настоящее время 81% российских семей приобретают данный продукт как минимум один раз в год. Во-вторых, повысилась частота покупок.

Ранее в России предложили запретить продавать фастфуд несовершеннолетним. Инициатива вызвала неоднозначную реакцию у опрошенных россиян: 41% поддерживают инициативу, при этом столько же респондентов выступают против.

пельмени
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