Сохрани драйв: Агентство Rack сняло ролик о кошке-тусовщице

Креаторы из египетского рекламного агентства Rack сняли ролик для продвижения энергетического напитка Volt с домашней кошкой в главной роли.
По сюжету пушистик скучает дома и решает выпить немного энергетика из банки своего хозяина, чтобы провести весёлый день с друзьями.
После этого жизнь питомца резко меняется, становясь насыщенным и увлекательным. Кошка успевает поплавать в бассейне, потанцевать за диджейским пультом на вечеринке, изучить новое и даже поездить за рулём. Но день, наполненный энергией и жизненной силой, заканчивается вместе с действием магического напитка.
Кампания под названием «KEEP the High» была запущена в августе.
Состав творческой группы:
Режиссёр: Шериф Мунир
Исполнитель: рекламное агентство Rack
Продюсерский центр: Matchstick Film
Исполнительный продюсер: Солиман Ассаад
Продюсер: Эмад Гатас
Линейный продюсер: Хала Амин
Менеджер по производству: Махмуд Сабри
Пост-продюсер: @Sherif Альараби
Оператор-постановщик: Ахмед Тарек Байуми
Арт-директор: Сальма Таймур
Команда арт-директоров: Бутайна Таймур, Карим Эльшехаби
Исполнитель роли кошки Ахмед Хефнави
Стилист: Фарах Шамала
Кастинговое агентство: @Challenge Ахмед Мохей
Особая благодарность: @Anas Эссам, @Abanoub Халифа
Монтаж и звуковой дизайн: VIVID Studios Хуссьен Мохтар
Пост-продюсер: Сара Абузейд
Цветокоррекция: Lzrd Ахмед Эль Генди
Музыка: DMP Мохамед Эльфарра