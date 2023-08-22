Сохрани драйв: Агентство Rack сняло ролик о кошке-тусовщице

Креаторы из египетского рекламного агентства Rack сняли ролик для продвижения энергетического напитка Volt с домашней кошкой в главной роли.

По сюжету пушистик скучает дома и решает выпить немного энергетика из банки своего хозяина, чтобы провести весёлый день с друзьями.

После этого жизнь питомца резко меняется, становясь насыщенным и увлекательным. Кошка успевает поплавать в бассейне, потанцевать за диджейским пультом на вечеринке, изучить новое и даже поездить за рулём. Но день, наполненный энергией и жизненной силой, заканчивается вместе с действием магического напитка.

Кампания под названием «KEEP the High» была запущена в августе.

Состав творческой группы:

Режиссёр: Шериф Мунир

Исполнитель: рекламное агентство Rack

Продюсерский центр: Matchstick Film

Исполнительный продюсер: Солиман Ассаад

Продюсер: Эмад Гатас

Линейный продюсер: Хала Амин

Менеджер по производству: Махмуд Сабри

Пост-продюсер: @Sherif Альараби

Оператор-постановщик: Ахмед Тарек Байуми

Арт-директор: Сальма Таймур

Команда арт-директоров: Бутайна Таймур, Карим Эльшехаби

Исполнитель роли кошки Ахмед Хефнави

Стилист: Фарах Шамала

Кастинговое агентство: @Challenge Ахмед Мохей

Особая благодарность: @Anas Эссам, @Abanoub Халифа

Монтаж и звуковой дизайн: VIVID Studios Хуссьен Мохтар

Пост-продюсер: Сара Абузейд

Цветокоррекция: Lzrd Ахмед Эль Генди

Музыка: DMP Мохамед Эльфарра