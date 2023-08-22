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18+
22.08.2023 в 16:18

Сохрани драйв: Агентство Rack сняло ролик о кошке-тусовщице

Энергетический напиток Volt преображает жизнь домашнего питомца

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Креаторы из египетского рекламного агентства Rack сняли ролик для продвижения энергетического напитка Volt с домашней кошкой в главной роли.

По сюжету пушистик скучает дома и решает выпить немного энергетика из банки своего хозяина, чтобы провести весёлый день с друзьями.

После этого жизнь питомца резко меняется, становясь насыщенным и увлекательным. Кошка успевает поплавать в бассейне, потанцевать за диджейским пультом на вечеринке, изучить новое и даже поездить за рулём. Но день, наполненный энергией и жизненной силой, заканчивается вместе с действием магического напитка.

Кампания под названием «KEEP the High» была запущена в августе.

Состав творческой группы:

Режиссёр: Шериф Мунир
Исполнитель: рекламное агентство Rack
Продюсерский центр: Matchstick Film
Исполнительный продюсер: Солиман Ассаад
Продюсер: Эмад Гатас
Линейный продюсер: Хала Амин
Менеджер по производству: Махмуд Сабри
Пост-продюсер: @Sherif Альараби
Оператор-постановщик: Ахмед Тарек Байуми
Арт-директор: Сальма Таймур
Команда арт-директоров: Бутайна Таймур, Карим Эльшехаби
Исполнитель роли кошки Ахмед Хефнави
Стилист: Фарах Шамала
Кастинговое агентство: @Challenge Ахмед Мохей
Особая благодарность: @Anas Эссам, @Abanoub Халифа
Монтаж и звуковой дизайн: VIVID Studios Хуссьен Мохтар
Пост-продюсер: Сара Абузейд
Цветокоррекция: Lzrd Ахмед Эль Генди
Музыка: DMP Мохамед Эльфарра

Креатив Реклама рекламная кампания Volt Energy Volt
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