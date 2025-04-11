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11.04.2025 в 16:05

«Родная Речь» стала партнером Tele2 в Казахстане

Агентство будет разрабатывать коммуникационные стратегии для оператора

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Компания «Мобайл Телеком-Сервис» подвела итоги тендера на выбор креативно-стратегического партнера в Казахстане. Победителем стало агентство «Родная Речь» (подразделение LION), оно будет работать с брендом Tele2 в течение двух лет. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе «Родной Речи».

Агентство займется разработкой коммуникационных стратегий, созданием рекламных кампаний и креативных материалов для Tele2 на казахстанском рынке.

Антон Сербин, директор по маркетингу ALTEL/Tele2:

Выбор был непростым — в тендере участвовали сильнейшие игроки рынка. Но подход, предложенный «Родной Речью», оказался наиболее точным и вдохновляющим. Уверен, что наше сотрудничество приведет к созданию ярких проектов, которые помогут Tele2 еще больше выделяться на локальном рынке и усиливать эмоциональную связь с аудиторией. Отдельно хочу поблагодарить агентства McCann Moscow/McCann Almaty за два года успешного сотрудничества.

Оксана Шевченко, управляющий директор подразделения LION (агентство «Родная Речь»):

Tele2 всегда был брендом-челленджером, в ДНК которого заложена смелость и креативность. И мы очень рады, что команда Tele2 увидела в нас своего партнера, разделяющего эти ценности. Мы готовы инвестировать наши креативные ресурсы в то, чтобы слоган «выгодно отличаемся» был справедлив не только по отношению к продуктам бренда, но и по отношению к его новым рекламным кампаниям.

Ранее «Родная Речь» рассказала об изменении медиаландшафта в 2024 году.

Tele2 Партнерство ГК «Родная речь»
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