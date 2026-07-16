«Родная Речь» и Brandquad объявили о партнерстве

RoRe Tech, технологическое направление группы компаний «Родная Речь», и платформа Brandquad объявили о стратегическом партнерстве в области управления присутствием брендов в онлайн-торговле. Компании объединят данные о цифровой полке, рекламной активности и потребительском взаимодействии, чтобы бренды могли видеть таргетированные сообщения, глубже понимать стратегии конкурентов в e-commerce и принимать маркетинговые решения в единой системе управления. О партнерстве было объявлено в рамках конференции «Код человечности».

В основе сотрудничества лежит объединение двух потоков данных. Brandquad анализирует, что происходит на цифровой полке (ассортимент, цены, контент, рейтинги, отзывы, доступность товаров и другие параметры на 300+ e-commerce площадках). Технологическое решение RoRe Tech — SERPent — позволяет анализировать рекламную активность брендов в сфере электронной коммерции и видеть, как бренды представлены в медиазонах площадок, включая таргетированные размещения.

Объединение данных позволит связать рекламную активность с изменениями на полке: понимать причины роста или падения отдельных SKU, категорий и брендов, находить точки роста и оперативно корректировать маркетинговые действия.

Совместная работа компаний позволит брендам видеть связь между рекламной активностью и изменениями на цифровой полке, точнее оценивать эффективность маркетинговых инвестиций, понимать причины роста и снижения показателей отдельных товаров и категорий, быстрее находить возможности для роста и переходить от анализа результатов после завершения кампании к управлению эффективностью в процессе.

Одним из направлений партнерства станет развитие аналитики ретейл-медиа — рынка, где брендам важно понимать не только факт размещения рекламы, но и ее реальную видимость, конкурентное окружение и влияние на поведение пользователей.