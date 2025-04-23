Roden Media подводит итоги бизнес-завтрака о перспективах возвращения западных брендов

22 апреля 2025 года в диджитал-пространстве «Кибердом» (Москва) прошел бизнес-завтрак компании Roden Media, селлера интернет-рекламы. В мероприятии приняли участие представители рекламных агентств, медийных холдингов, девелоперских компаний и отраслевые эксперты. Основной темой встречи стали возможные изменения на рынке в случае возвращения западных брендов в Россию.

Участники обсудили вероятные сценарии, влияние на медиапотребление и распределение бюджетов, а также степень готовности рынка к возобновлению конкуренции с международными игроками.

Денис Романовский, основатель и CEO Roden Media: Рынок адаптировался: доля западных брендов в медиабиллингах была замещена локальными и новыми, в основном китайскими игроками. Потенциальный объем рекламных инвестиций при возвращении зарубежных брендов оценивается в 50 млрд рублей — для рынка это хороший, но не критичный объем. Однако возвращение не будет безусловным: ниши заняты, конкуренция выросла, технологии развиваются по другим векторным направлениям.

Елена Ершова, директор по клиентскому опыту агентства «Игроник»: Способ ухода с рынка в 2022 году и стратегия возврата будут определяющими: брендам придется заново выстраивать коммуникацию с аудиторией. В обществе укрепились патриотические настроения, и потребители стали внимательнее относиться к происхождению брендов. Тем не менее возвращение крупных международных компаний положительно скажется на рекламной экосистеме: усилится конкуренция, появятся новые форматы и идеи.

Александр Кубанеишвили, основатель и CEO Digital Club: Рынку нужны рекламодатели. Ушедшие западные игроки не были полностью заменены. Да, в B2B мы закрыли ниши, но в B2C — далеко не везде. На рынок пришли индийские компании, некоторые уже добились миллиардных оборотов. Однако недостаток длинных денег и технологий с эффективными алгоритмами по-прежнему тормозит развитие

Баланс интересов и равные условия

Данияр Булатов, директор по развитию коммерческих продуктов РБК, согласен с тем, что возвращение ушедших брендов положительно скажется на развитии рынка диджитал: «Конкуренция всегда стимулирует развитие. Но вместе с тем вопрос размера рекламных инвестиций остается открытым, поскольку зависит от многих факторов: стратегии брендов по возвращению на рынок, активности их нынешних конкурентов. Им явно нужно будет подстраиваться под нынешние условия работы».

Николай Ивашев, директор департамента интернет-рекламы ГК «Гранель»: Современное строительство — это не только возведение объектов, но и управление сложными инженерными системами. Несмотря на локализацию производства, определенные технологические решения и сервисное сопровождение по-прежнему завязаны на европейских поставщиках. Их возвращение может стать драйвером повышения качества и устойчивости в отрасли.

Выводы

Обсуждение подтвердило: российский диджитал-рынок адаптировался к новым реалиям и готов к новым вызовам. Возвращение западных брендов не станет рестартом старой модели — это будет интеграция в уже изменившуюся экосистему, где новые правила диктуют репутация, технологическая зрелость и прозрачная конкуренция.

О компании Roden Media

Roden Media — один из ведущих медиа-селлеров на рынке интернет-рекламы с более чем 17-летним опытом успешной работы. Агентство специализируется на продаже качественного инвентаря ведущих российских паблишеров и обеспечивает масштабный охват как в массовых, так и в тематических сегментах аудитории.

В разные годы Roden Media был эксклюзивным партнером ВГТРК, холдинга «Москва Медиа», а с 2012 года агентство выступает эксклюзивным селлером медиаресурсов информационного холдинга «Интерфакс».

Сегодня в портфеле Roden Media — более 70 надежных медиа-партнеров с качественным рекламным инвентарем, включая федеральные и нишевые ресурсы. В их числе:

НТВ

Smotrim.ru

МК.ru

«Финмаркет»

Rusbonds

iRecommend.ru

«Валюта»

ixbt.com

REGNUM

News.ru

«Росбалт»

Tvigle

BabyBlog

«Моя планета» и другие.

Roden Media обеспечивает высокий уровень рекламной эффективности за счет точной настройки, сегментации аудиторий и интеграции креативных решений в релевантный контекст. Мы предлагаем решения для брендов, которым важно не просто присутствие, а вовлеченность аудитории и точное попадание в интересы целевых групп.

Среди наших клиентов — институционально значимые компании, такие как «Самолет», «Почта Банк», «Газпромбанк», «Гранель», «Банк Открытие» и другие крупные игроки финансового и корпоративного сектора.

Roden Media — это надежный партнер в диджитал-среде, объединяющий технологичность, экспертизу и доступ к крупнейшим российским медийным ресурсам.