Рив Гош может уйти Алексею Мордашову

Ведущий парфюмерно-косметический ритейлер «Рив Гош» готовится к продаже. Основным покупателем, по данным нескольких источников на рынке, выступают структуры «Севергрупп» Алексея Мордашова. Источники «Коммерсанта» на рынке сообщили, что сделка находится в завершающей стадии и вскоре будет оформлена. Из числа нынешних совладельцев из бизнеса выйдут все, кроме Ларисы Карабань, которая, возможно, сохранит свою долю.

Представители «Севергрупп» отказались от комментариев, а в самой компании «Рив Гош» не дают официальных ответов.

Сеть «Рив Гош», основана в 1995 году супругами Павлом и Ларисой Карабань. Под брендом работают более 250 магазинов в 88 городах России. По данным аналитиков, «Рив Гош» занимает пятую позицию на российском рынке парфюмерно-косметической розницы по обороту. Однако последние два года компания работает с убытком.

Выручка операционной компании ООО «Аромалюкс» в 2024 году, по данным СПАРК, сократилась на 6% по сравнению с прошлым годом и составила 37,4 млрд рублей. Чистый убыток вырос почти в три раза и достиг 1,5 млрд рублей. Кредиторская задолженность на конец 2024 года насчитывала 5,6 млрд рублей. Несмотря на рост рынка парфюмерии и косметики в России, предсказанный на уровне 15% в 2024 году с оборотом почти 1,3 триллиона рублей, бизнес «Рив Гош» остаётся убыточным.

