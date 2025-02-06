Ретейлеры просят пересмотреть законопроект о защите русского языка в рекламе

Представители традиционной и онлайн-торговли назвали избыточным проект поправок в закон о русском языке, запрещающий использование иностранных слов в рекламе. Ретейлеры просят законодателей оставить им возможность писать названия и бренды латиницей или на иных языках, так как замена вывесок может обойтись в десятки миллиардов рублей. Об этом пишет Forbes со ссылкой на письма, подготовленные Ассоциацией компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциацией компаний интернет-торговли (АКИТ).

В письме говорится, что перед принятием законопроекта важно учесть ключевые замечания представителей торговой отрасли. В частности, важно сохранить для бизнеса возможность использования названий, логотипов и коммерческих обозначений как на русском, так и на других языках. «Это обеспечивает узнаваемость предприятий и брендов в глазах потребителей и контрагентов и оправдывает серьезные инвестиции российских правообладателей в развитие коммерческих обозначений», — отмечают авторы письма.

Представители онлайн-торговли указали, что большинство сайтов в интернете пишутся латиницей, и названия компаний с ними коррелируются, что позволяет четко идентифицировать компанию. в АКОРТ также добавляют, что мера повлечет необходимость замены, например, вывесок и табличек, что потребует от участников рынка существенных расходов. Причем затраты будут прежде всего у малого и среднего бизнеса, поскольку менять вывески придется на пунктах выдачи заказов.

Напомним, на рассмотрении в Госдуме находится проект, касающийся использования русского языка как государственного в сфере рекламы. Он предполагает, что все тексты на иностранном языке, используемые в рекламе товаров и услуг, должны быть переведены на русский язык.