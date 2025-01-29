Комитет Госдумы поддержал законопроект о защите русского языка в рекламе

Комитет Госдумы по экономической политике поддержал законопроект, касающийся использования русского языка как государственного в сфере рекламы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление первого заместителя председателя комитета Надежды Школкиной. Комитет выступает соисполнителем по данному проекту.

Школкина отметила, что существующее законодательство уже регулирует использование русского языка как государственного в рекламе, запрещая употребление слов и выражений, не соответствующих нормам современного русского литературного языка, включая нецензурную брань. Исключения составляют иностранные слова, для которых нет общеупотребительных аналогов в русском языке, и которые включены в нормативные словари.

Новый законопроект вводит дополнительные меры, направленные на защиту русского языка в рекламной сфере. Он предполагает, что все тексты на иностранном языке, используемые в рекламе товаров и услуг, должны быть переведены на русский язык и при этом «стать идентичными» по содержанию, размещению и оформлению.

«[Мера] позволит не только обеспечить защиту русского языка и ограничить использование иностранных слов в публичном пространстве, но и защитит наших граждан от недобросовестной рекламы», — пояснила Школкина.

Предложенные изменения не затронут товарные знаки и фирменные наименования, добавила депутат.

Законопроект об ограничении англицизмов в рекламе был разработан в 2023 году, однако его рассмотрение откладывалось. В начале января 2025 года Владимир Путин поручил Госдуме ускорить работу над документом, а доклад о выполнении поручения должен быть представлен до 1 марта 2025 года.