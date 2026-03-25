Ретейлеры наращивают ассортимент готовой еды

Крупные ретейлеры в 2026 году продолжают расширять категорию готовой еды: «Магнит» увеличит ассортимент блюд из рыбы и морепродуктов на 20%, рассчитывая на двукратный рост сопоставимых продаж, сообщает «Коммерсант».

X5 Group за прошлый год нарастила число позиций на 41% и планирует новые контракты, такие же планы у «Ленты» и Metro.

По данным Infoline, в 2025 году объем рынка увеличился на 20% — до 1,14 трлн руб., а продажи в натуральном выражении росли в четыре раза быстрее, чем весь продовольственный рынок. По оценкам отрасли, сегмент сохранит двузначные темпы благодаря спросу на экономию времени и доставку.

Отдельный фокус у ретейлеров на рыбе и морепродуктах. Их доля в категории составляет около 5%, но к 2028 году оборот может вырасти до 160 млрд руб. Рост также поддерживает тренд на здоровый образ жизни и популярность азиатской кухни, включая такие блюда, как том-ям и корейские позиции.

Для ретейлеров готовая еда остается одной из самых маржинальных категорий (до 40%), что особенно важно на фоне снижения общей рентабельности FMCG-сетей. При этом развитие сегмента требует инвестиций и связано с рисками списаний, поэтому сети продолжают искать баланс между расширением готовых блюд и базовым ассортиментом.

Ранее сообщалось, что 65% россиян покупают или заказывают ее на ужин, 57% — на обед. При этом треть опрошенных регулярно берут такие блюда в рознице, а 30% пользуются сервисами доставки.