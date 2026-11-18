Сеть магазинов электроники «Связь.ON» сменила собственников. Банк ПСБ, ЗПИФ «ГК Связь» под управлением «Тэтис Кэпитал» и генеральный директор компании Дагмара Иванова продали свои доли проектной компании, действующей в интересах инвесторов. Сумма сделки могла составить от 5 до 8 млрд руб., сообщают «Известия» со ссылкой на источники.

Имена новых владельцев и финансовые условия соглашения стороны не раскрывают. При этом Иванова подтвердила, что с начала ноября вышла из состава учредителей, но сохранила пост гендиректора.

«Связь.ON» появилась в 2024 году. За два года компания открыла около 250 мультицентров в 53 регионах России. Помимо продажи электроники, сеть развивала партнерства с банками, предлагая клиентам финансовые и страховые продукты. В числе партнеров — ПСБ, «Альфа-банк», «Совкомбанк» и «Ренессанс Банк». В дальнейшем компания намерена развивать модель универсальной торговой платформы с акцентом на финтех-сервисы и маркетплейс.

При этом финансовые показатели бизнеса вызывают вопросы относительно его окупаемости. По данным отчетности за 2025 год, выручка «Связь.ON» составила 2,26 млрд руб., валовая прибыль — 178 млн руб., а коммерческие расходы достигли 3,18 млрд руб. Убыток от продаж до учета процентов составил около 3 млрд руб. Кроме того, на конец 2025 года задолженность компании оценивалась в 6,56 млрд руб. По мнению экспертов, заявленная стоимость сделки может учитывать долговую нагрузку бизнеса.

Эксперты считают, что потенциальным покупателям могут быть интересны не все магазины, а прежде всего наиболее прибыльные точки с высоким покупательским трафиком. На фоне конкуренции с маркетплейсами и крупными онлайн-ритейлерами содержание масштабной офлайн-сети становится все более затратным. Поэтому дальнейшая судьба «Связь.ON» во многом будет зависеть от стратегии новых владельцев и того, смогут ли они превратить существующую инфраструктуру в устойчивый источник дохода.

Ранее сообщалось, что книжная сеть «Республика» сменила собственника. Владельцем компании «Интел-руал», контролирующей сеть через ООО «Пролайф», стало ООО «Индекс», которое принадлежит АО «Концерн производительных сил».