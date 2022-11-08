Владелец бывших Reserved и Cropp в России закроет 50 магазинов

Компания FES Retail из ОАЭ, которой принадлежат бренды Re (бывший Reserved), Cr (бывший Cropp), XC (бывший House), M (бывший Mohito) и «Син» (бывший Sinsay), планирует закрыть в России около 50 магазинов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«Компания FES Retail по примеру других крупных фэшн-операторов планирует оптимизировать бизнес, отказавшись от части своих магазинов. Под закрытие подпадают около 50 точек», — говорится в сообщении.

В компании пояснили, что речь идёт о магазинах с низкими оборотами, а также торговых точках в ТЦ, где условия аренды «перестали быть привлекательными для ритейлера». Кроме того, FES Retail планирует консолидировать товар во всех остальных торговых площадках, которых насчитывается более 500. В ближайшее время ритейлер подготовит специальные предложения и скидки для покупателей в рамках «Чёрная пятница», отметили в компании.

В июле польский ритейлер LPP передал свой российский бизнес компании FES Retail. Согласно выписке из ЕГРЮЛ, «Фар Ист Сервисиз — ФЗКО» получила 95% компании «Ре Трэйдинг». Ещё 5% принадлежат гендиректору российского дивизиона LPP Анне Пилюгиной.

В конце апреля LPP сообщил о том, что принял решение о продаже российского подразделения. 29 марта ритейлер заявил, что закрывает все свои магазины в России. До этого холдинг полностью приостановил поставку грузов в страну, а также прекратил все инвестиции и онлайн-продажи своих брендов.

В мае точки возобновили работу в московских и петербургских ТЦ под новыми названиями. Так, Reserved стал Re, Sinsay — «Син», а вывеску бренда Mohito поменяли на M. Бренд House теперь будет работать с вывеской XC, а Cropp — CR. Тогда же сообщалось, что холдинг принял решение о продаже российского подразделения китайскому консорциуму. Тогда источники издания указывали, что «китайский консорциум» — это структуры LPP в КНР, где производится около 30% продукции группы.