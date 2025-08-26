Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Подкаст «Маркетинг и реальность»
ПИК

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
26.08.2025 в 10:30

Repina Branding разработало бренд римской пиццерии Nravizza

Региональный проект с характерным позиционированием, звучным неймингом и визуальной концепцией, построенной на приеме «укуса»

3

Первое заведение римской пиццы Nravizza открылось в Челябинске — проект задуман как основа для масштабируемой сети. Команда Repina branding рассказала Sostav, как разработала бренд с нуля: от позиционирования, построенного на эмоциональном вовлечении, до визуальной системы с фирменным приемом «укуса», реализованной на упаковке, носителях и в диджитал-среде.

Задача

Новый гастрономический проект от владельцев челябинской шашлычной Gordan задумывался как отдельный бизнес с фокусом на римскую пиццу. Клиенты обратились к Repina Branding с запросом на комплексную разработку бренда с нуля.

Позиционирование: вкус, создающий моменты

Проект ориентирован на широкую аудиторию: от подростков до взрослых людей, включая семьи с детьми и офисных сотрудников. На этапе исследования стало очевидно, что большинство пиццерий на рынке фокусируются на итальянских традициях. В коммуникации преобладают упоминания рецептур, печей, формы теста, размеров и ингредиентов. У нас же была другая задача — сделать бренд доступным, дружелюбным, ярким, но при этом универсальным по восприятию.

Repina Branding разработало бренд римской пиццерии Nravizza Repina Branding разработало бренд римской пиццерии Nravizza Repina Branding разработало бренд римской пиццерии Nravizza Repina Branding разработало бренд римской пиццерии Nravizza

Мы построили позиционирование вокруг образа «друга» — заведения, в которое легко вписаться и которое становится уместным в любой ситуации. Оно не пытается быть исключительным, а, наоборот, создает атмосферу комфорта и принятия. Это не гастрономия ради гастрономии, а еда, которая делает любой момент чуть приятнее — дома, на работе или в компании друзей.

Так родилась метафора «вкус, создающий моменты», которая подчеркивает идею объединения и эмоционального вовлечения. Пицца в этом контексте — не только блюдо, но и часть повседневных радостей: повод собраться, отвлечься, поделиться.

Нейминг: когда название говорит само за себя

Название стало логичным продолжением позиционирования: команда отталкивалась от идеи атмосферного, понятного и универсального бренда. Nravizza — это результат объединения слов «нравится» и «пицца».

Имя сразу задало тон бренда: легкий, дружелюбный, с элементами иронии. Эта языковая игра стала основой для дальнейших копирайтов и слоганов. Бренд активно использует формы «нравится», «понравится», — за счет этого создается живая и узнаваемая коммуникация.

Айдентика: вкус, который видно сразу

Центральным визуальным приемом бренда стал укус — он отражает идею аппетитности и желания попробовать пиццу прямо сейчас. В логотипе часть слова «нравится» как будто откушена, и этот элемент далее развивается во всей айдентике. Укус используется в заголовках, графике, упаковке, копирайтах и даже в анимации, создавая целостную систему, в которой визуальные и текстовые элементы поддерживают друг друга.

Repina Branding разработало бренд римской пиццерии Nravizza Repina Branding разработало бренд римской пиццерии Nravizza

Цветовая палитра построена на теплых, аппетитных оттенках: оранжевом, желтом, бежевом, который отсылает к цвету теста, а также черном — в роли акцентного цвета.

Типографика в проекте лаконичная: используется один шрифт, который работает как в информационных носителях, так и в эмоциональных сообщениях. Основное внимание уделяется коротким копирайтам — они стилизуются под логотип с тем же приемом укуса, что делает коммуникацию гибкой и легко применимой в самых разных форматах.

Repina Branding разработало бренд римской пиццерии Nravizza Repina Branding разработало бренд римской пиццерии Nravizza Repina Branding разработало бренд римской пиццерии Nravizza Repina Branding разработало бренд римской пиццерии Nravizza

От коробки до сайта: единый визуальный стиль

Визуальная система бренда органично легла в основу всех ключевых носителей. Айдентика адаптирована для упаковки — включая коробки для пиццы, стаканы, бумажные подложки и сумки для доставки — а также для интерьерных решений: плейсматов и формы для персонала. Меню было разработано в трех форматах: печатном (с характерным фигурным краем), барном и диджитал.

Отдельное внимание — цифровой среде. Команда создала дизайн сайта, включая анимации — например, логотип, который постепенно откусывается и исчезает, используется и как загрузочный экран мобильного приложения.

Визуальный язык оказался гибким и узнаваемым: он легко масштабируется, остается целостным в любых форматах и поддерживает единый стиль во всех точках контакта с брендом.

Repina Branding разработало бренд римской пиццерии Nravizza Repina Branding разработало бренд римской пиццерии Nravizza Repina Branding разработало бренд римской пиццерии Nravizza Repina Branding разработало бренд римской пиццерии Nravizza Repina Branding разработало бренд римской пиццерии Nravizza

Гор Саргсян, основатель пиццерии Nravizza:

С самого начала нам хотелось, чтобы бренд был близок по настроению людям, для которых мы это делаем. Заведение ориентировано на активную аудиторию с разными потребностями, поэтому важно было создать легкий и понятный образ.

Команда Repina Branding предложила креативное название, которое сразу стало узнаваемой частью бренда. Оно легко запоминается, работает в копирайтах, заголовках, на упаковке и помогает выстраивать ежедневную коммуникацию с потребителями. Бренд получился дружелюбным и универсальным — таким, в который хочется возвращаться за эмоциями, атмосферой и вкусной пиццей. Айдентика поддерживает это ощущение во всех точках контакта: от упаковки и офлайн-пространства до соцсетей и других диджитал-каналов.

Валерия Репина, основатель и CEO Repina Branding:

В этом проекте мы сознательно ушли от типичных решений для сегмента пиццерий. Вместо акцента на продукт и «итальянские» образы, мы сделали ставку на настроение, которое возникает, когда человек выбирает не просто еду, а повод собраться, хорошо провести время и отвлечься от забот.

Нейминг с отсылкой к слову «нравится» сразу задал нужную интонацию, стал основой для коммуникации, легко встроился в слоганы и повседневные форматы. А укус — как графический прием — стал точкой узнавания и маркером бренда, который можно разворачивать по-разному, сохраняя суть.

В результате получилось решение, в котором всё работает на одно ощущение. Система не требует лишних пояснений, легко адаптируется и воспринимается на интуитивном уровне.

Repina branding
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Брендинг
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.