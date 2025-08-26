Repina Branding разработало бренд римской пиццерии Nravizza

Первое заведение римской пиццы Nravizza открылось в Челябинске — проект задуман как основа для масштабируемой сети. Команда Repina branding рассказала Sostav, как разработала бренд с нуля: от позиционирования, построенного на эмоциональном вовлечении, до визуальной системы с фирменным приемом «укуса», реализованной на упаковке, носителях и в диджитал-среде.

Задача

Новый гастрономический проект от владельцев челябинской шашлычной Gordan задумывался как отдельный бизнес с фокусом на римскую пиццу. Клиенты обратились к Repina Branding с запросом на комплексную разработку бренда с нуля.

Позиционирование: вкус, создающий моменты

Проект ориентирован на широкую аудиторию: от подростков до взрослых людей, включая семьи с детьми и офисных сотрудников. На этапе исследования стало очевидно, что большинство пиццерий на рынке фокусируются на итальянских традициях. В коммуникации преобладают упоминания рецептур, печей, формы теста, размеров и ингредиентов. У нас же была другая задача — сделать бренд доступным, дружелюбным, ярким, но при этом универсальным по восприятию.

Мы построили позиционирование вокруг образа «друга» — заведения, в которое легко вписаться и которое становится уместным в любой ситуации. Оно не пытается быть исключительным, а, наоборот, создает атмосферу комфорта и принятия. Это не гастрономия ради гастрономии, а еда, которая делает любой момент чуть приятнее — дома, на работе или в компании друзей.

Так родилась метафора «вкус, создающий моменты», которая подчеркивает идею объединения и эмоционального вовлечения. Пицца в этом контексте — не только блюдо, но и часть повседневных радостей: повод собраться, отвлечься, поделиться.

Нейминг: когда название говорит само за себя

Название стало логичным продолжением позиционирования: команда отталкивалась от идеи атмосферного, понятного и универсального бренда. Nravizza — это результат объединения слов «нравится» и «пицца».

Имя сразу задало тон бренда: легкий, дружелюбный, с элементами иронии. Эта языковая игра стала основой для дальнейших копирайтов и слоганов. Бренд активно использует формы «нравится», «понравится», — за счет этого создается живая и узнаваемая коммуникация.

Айдентика: вкус, который видно сразу

Центральным визуальным приемом бренда стал укус — он отражает идею аппетитности и желания попробовать пиццу прямо сейчас. В логотипе часть слова «нравится» как будто откушена, и этот элемент далее развивается во всей айдентике. Укус используется в заголовках, графике, упаковке, копирайтах и даже в анимации, создавая целостную систему, в которой визуальные и текстовые элементы поддерживают друг друга.

Цветовая палитра построена на теплых, аппетитных оттенках: оранжевом, желтом, бежевом, который отсылает к цвету теста, а также черном — в роли акцентного цвета.

Типографика в проекте лаконичная: используется один шрифт, который работает как в информационных носителях, так и в эмоциональных сообщениях. Основное внимание уделяется коротким копирайтам — они стилизуются под логотип с тем же приемом укуса, что делает коммуникацию гибкой и легко применимой в самых разных форматах.

От коробки до сайта: единый визуальный стиль

Визуальная система бренда органично легла в основу всех ключевых носителей. Айдентика адаптирована для упаковки — включая коробки для пиццы, стаканы, бумажные подложки и сумки для доставки — а также для интерьерных решений: плейсматов и формы для персонала. Меню было разработано в трех форматах: печатном (с характерным фигурным краем), барном и диджитал.

Отдельное внимание — цифровой среде. Команда создала дизайн сайта, включая анимации — например, логотип, который постепенно откусывается и исчезает, используется и как загрузочный экран мобильного приложения.

Визуальный язык оказался гибким и узнаваемым: он легко масштабируется, остается целостным в любых форматах и поддерживает единый стиль во всех точках контакта с брендом.

Гор Саргсян, основатель пиццерии Nravizza: С самого начала нам хотелось, чтобы бренд был близок по настроению людям, для которых мы это делаем. Заведение ориентировано на активную аудиторию с разными потребностями, поэтому важно было создать легкий и понятный образ. Команда Repina Branding предложила креативное название, которое сразу стало узнаваемой частью бренда. Оно легко запоминается, работает в копирайтах, заголовках, на упаковке и помогает выстраивать ежедневную коммуникацию с потребителями. Бренд получился дружелюбным и универсальным — таким, в который хочется возвращаться за эмоциями, атмосферой и вкусной пиццей. Айдентика поддерживает это ощущение во всех точках контакта: от упаковки и офлайн-пространства до соцсетей и других диджитал-каналов.