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22.08.2024 в 18:10

Рекламная выручка МТС за II квартал выросла до 14 млрд рублей

Объем кампаний увеличился на 75%

Выручка МТС от рекламного бизнеса (Adtech) во втором квартале 2024 года увеличилась на 69,6%, достигнув 14,3 млрд руб. против 8,5 млрд руб. за аналогичный период 2023 года, указано в отчете компании.

По словам оператора, рост сегмента Adtech был обеспечен за счет расширения продуктового портфеля и клиентской базы, увеличения рекламного инвентаря. Количество заключенных контрактов выросло в три раза за второй квартал, а число зарегистрированных и подтвержденных клиентов — в 2,2 раза. Объем рекламных кампаний увеличился на 75% по сравнению с прошлым годом.

Общая выручка МТС за период с апреля по июнь возросла на 18,5%, составив 170,9 млрд руб. Увеличение произошло на фоне роста доходов во всех направлениях бизнеса. Выручка от услуг связи поднялась на 6%, в сегменте «Финтех» доходы банка выросли на 52,5% благодаря росту розничного кредитного портфеля, процентных ставок и комиссионных доходов. Розничный сегмент увеличился на треть за счет роста продаж телефонов и аксессуаров.

Чистая прибыль МТС за отчетный период снизилась на 57,2% по сравнению с прошлым годом, составив 7,2 млрд руб., что связано с инвестициями в развитие телеком-инфраструктуры и новые направления. За 2023 год оператор увеличил выручку в сегменте Adtech на 53,7% до 37,2 млрд руб.

МТС Отчет AdTech рекламный бизнес
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