01.09.2025 в 11:00

Реклама в Telegram для IT-бизнеса выросла в цене на 120%

В числе причин — дороговизна сферы и узость аудитории

Стоимость подписчика (CPF) в сегменте B2B в IT-каналах в Telegram увеличилась за первое полугодие 2025 года почти на 120%, до 825 руб. За аналогичный период 2024 года показатель был равен 376 руб. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование агентства iTrend.

Стоимость за тысячу показов (CPM) в IT-каналах в Telegram для нативного продвижения увеличилась до 16,2 тыс. руб. Если компании размещают посты через рекламные биржи, то цена вырастает еще на 10−20%.

С 2022 года медиаинфляция для сегмента B2B в IT в Telegram выросла на 457%.

Увеличение стоимости рекламы в Telegram связана с возрастающей популярностью мессенджера, снижением финансового порога входа в Telegram Ads, дороговизной сферы IT, узостью аудитории и тематики.

Эксперты говорят о возможном временном увеличении стоимости размещения рекламы на всех площадках из-за нехватки инвентаря и повышенного спроса у компаний на продвижение.

Наибольший рост стоимости за тысячу показов с начала года зафиксирован также в Telegram-каналах, посвященных автомобилям (плюс 30%), здоровью и медицине (плюс 25%), детям и родителям (плюс 33%). Кроме того, у некоторых каналов есть дополнительные наценки, речь идет о комиссиях, постоплате, надбавке за формат и прочее.

Ранее Sostav рассказал о рекламе у блогеров в Telegram: что покупают пользователи и что мешает брендам.

