Реклама у блогеров в Telegram: что покупают пользователи и что мешает брендам

Реклама через лидеров мнений в Telegram может быть эффективной — при одном условии: она не должна быть навязчивой и должна соответствовать тематике канала. В 2025 году пользователи ждут честности, релевантности и живого языка. А рекламодатели — понятных метрик и предсказуемости. Magnetto.pro и TGStat провели совместное исследование, чтобы понять, как на самом деле работает реклама у блогеров в Telegram — и почему одни интеграции вызывают доверие, а другие раздражение. Результатами исследования, команда поделились с Sostav.
Исследование основано на трех блоках данных:
- опрос 1 126 пользователей Telegram о восприятии рекламы, доверии к блогерам и покупательском поведении;
- опрос 879 рекламодателей из разных отраслей;
- аналитика TGStat по активным каналам, их вовлеченности и росту.
Подписки есть, лояльности — нет
Почти 74% пользователей подписаны на Telegram-блогеров и хотя бы иногда читают их контент. Однако лишь немногие указывают, что у них есть «любимый» блогер. Даже самые упоминаемые авторы (например, Ксения Собчак, Дима Масленников, Кристина Егиазарова) набрали по 10−15 упоминаний из более чем тысячи респондентов.
Это говорит о двух вещах:
- Аудитория рассредоточена, нет монополии на внимание.
- Лояльность к личности — низкая.
Что ждут от блогера? Пользу, опыт, честность
Контент, который привлекает подписчиков:
- полезные советы (77,6%);
- личный опыт и откровенность (53,7%);
- обзоры продуктов (53%).
Юмор и развлечения — на четвертом месте (46,6%), аналитика и мнения экспертов — на пятом (42,7%). Telegram-аудитория приходит за прикладным контентом, а не за глянцем.
Что раздражает пользователей
На первом месте — навязчивость (51,6%) и недостоверность (32,7%). Также в числе раздражителей:
- несоответствие теме канала (29,5%);
- слишком частая реклама (22,4%);
- перегруженные тексты (15,3%).
Аудитория замечает, когда текст «написан по методичке». Отсюда важнейшие пожелания пользователей:
- меньше рекламы;
- больше честности;
- подача от первого лица;
- релевантность контенту канала.
Юлия Цибизова, директор по маркетингу и коммуникациям Magnetto.pro:
Пользователи Telegram — критичные и быстрые. Им не нужно объяснять, что такое реклама, но они быстро теряют интерес, если авторы обесценивают их внимание. Блогерам стоит помнить: каждый рекламный пост — это проверка на искренность.
Покупают, но выборочно
59,4% опрошенных хотя бы раз совершали покупку по рекомендации блогера в Telegram.
Причем:
- 38,1% — несколько раз;
- 16% — один раз;
- 5,3% — делают это часто.
Женщины от 18 до 24 лет — самая вовлеченная аудитория: 75,1% хотя бы раз покупали по рекомендации, причем 12,5% делают это часто. Что влияет на доверие к рекламе:
- блогер показывает личный результат (43,4%);
- сам пользуется продуктом (24,9%);
- предлагает промокод (12,8%).
Только 18,9% заявили, что никакая реклама у блогеров не вызывает доверия. Это не так уж много — значит, потенциал доверия есть, если его заслужить.
Что именно интересует пользователей
Наиболее интересные рекламные темы по мнению респондентов:
- продукты питания (44,1%);
- путешествия (42,7%);
- здоровье (41,3%);
- мода и косметика (40,2%);
- техника и гаджеты (33,5%).
Мужчины больше реагируют на технику и финансы, женщины — на косметику и питание. В целом Telegram остается платформой, где consumer goods и лайфстайл-реклама имеют наибольший отклик — но только при соответствующей подаче.
Какие каналы выбирают пользователи: блоги, книги, спорт
Анализ TGStat по категориям Telegram-каналов показывает: именно блоги — самая массовая категория по числу каналов (33 000+) и одна из самых вовлеченных. Средняя аудитория — около 2,6 тыс. подписчиков, а каждый второй читает посты (ERR — 47%), и ~6,5% активно реагируют на контент (ER — 6,49%).
Категории с наибольшим вовлечением по ER (доля, кто реагирует):
- книги — 7,20%;
- эзотерика — 6,85%;
- психология — 6,69%;
- блоги — 6,49%;
- искусство — 5,67%.
Категории с наибольшим ERR (доля, кто видит посты):
- блоги — 47%;
- спорт — 45%;
- политика — 42%;
- искусство — 39%;
- образование — 38%.
Что это значит для рекламодателей:
- в нишах типа «книги», «психология», «искусство» — высокая эмоциональная вовлеченность, аудитория активно взаимодействует несмотря на меньшие охваты.
- массовые категории (например, «новости», «для взрослых») дают больший охват, но вовлеченность у них гораздо ниже (ER 1−2%).
Брендам стоит учитывать не только охват канала, но и его вовлеченность. Иногда размещение в небольшом, но «живом» блоге дает лучший отклик, чем в крупном, но пассивном сообществе. Особенно если это не медийная кампания, а направленная на реакцию и действие.
Как бренды видят рынок
Согласно опросу рекламодателей:
- 75,7% уже размещают рекламу в Telegram (это на 5,8% больше, чем в прошлом году);
- 36% используют рекламу у блогеров; посевы — 64,9%, а Telegram Ads — 61,8%.
- в интеграциях с блогерами чаще всего выбирают формат постов (86,3%) и видеообзоров (68,5%).
Критерии выбора блогеров:
- активность подписчиков (71,2%);
- соотношение охвата и аудитории (60,3%);
- тематика канала (56,2%);
- доверие аудитории (52,1%).
Проблемы, с которыми сталкиваются бренды:
- отсутствие прозрачной статистики (60,3%);
- высокая цена (41,1%);
- накрутки и мошенничество (35,6%).
Бизнес хочет четких метрик, предсказуемости и реальных показателей эффективности — переходов, подписок, продаж. При этом реклама у блогеров часто воспринимается, как менее управляемый формат, чем посевы или Telegram Ads.
Выводы и рекомендации
Аудитория видит и запоминает рекламу, не нужно пытаться ее скрыть. Важнее встроить интеграцию в жизнь блогера так, чтобы пользователи видели использование продукта на личном опыте. Что еще важно:
- Женщины от 18 до 34 лет — самая восприимчивая к рекомендациям аудитория.
- Польза и личный опыт в рекламе работают лучше, чем «хайп» и агрессия.
- Брендам стоит запрашивать аналитику, проверять вовлеченность и тестировать разные форматы.
- Блогерам — говорить от себя, снижать частоту рекламы и не обманывать доверие.
Исследование проведено Magnetto.pro и TGStat в преддверии вступления в силу закона № 72‑ФЗ (с 1 сентября 2025 года), ограничивающего размещение рекламы на запрещенных платформах. Telegram становится основой для диджитал-коммуникаций: здесь побеждает тот, кто честен с аудиторией и умеет говорить с ней на одном языке.