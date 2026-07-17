Реклама стала новым источником роста для Netflix

Netflix сообщил о росте выручки во втором квартале 2026 года на 13,4% — до $12,56 млрд. Рост обеспечили увеличение числа подписчиков, изменение тарифной политики и расширение рекламного направления. При этом темпы роста оказались ниже, чем кварталом ранее.

Тем не менее, компания ожидает дальнейшего увеличения доходов: в третьем квартале Netflix прогнозирует рост выручки примерно на 12%, а по итогам всего 2026 года — на 13−14%, до $51−51,4 млрд. Одним из ключевых драйверов станет рекламный бизнес, который, по оценке компании, принесет около $3 млрд дохода за год.

Netflix продолжает развивать собственную рекламную платформу и расширять возможности для брендов. Компания внедряет инструменты на основе искусственного интеллекта на всех этапах рекламного цикла — от создания креативов и планирования кампаний до оптимизации и подготовки отчетности. Кроме того, сервис расширяет программные возможности размещения рекламы, включая формат Pause Ads.

В компании рассчитывают, что развитие рекламной экосистемы позволит привлечь больше рекламодателей, включая небольшие компании, для которых ранее вход на платформу был ограничен из-за высокой стоимости и сложности работы с рекламными инструментами. Netflix также делает ставку на контент с высокой вовлеченностью аудитории — спортивные трансляции и крупные развлекательные проекты.

Ранее на фоне снижения интереса зрителей к некоторым проектам Netflix решил запустить тематические телеканалы и привлечь к вещанию другие стриминги.