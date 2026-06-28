Реклама Adidas 2006 года предсказала карьеру игрока сборной США

Adidas переснял рекламную кампанию к Чемпионату мира 2006 года, в которой когда-то снялся 10-летний Кристиан Рольдан — будущий полузащитник сборной США. Новый ролик стал ремейком оригинального видео, посвященного детским футбольным мечтам.

В оригинальной кампании Adidas, приуроченной к ЧМ-2006, участвовали дети, символизирующие «будущее мирового футбола». Среди них был и Рольдан, который спустя почти 20 лет стал профессиональным футболистом и игроком национальной сборной США.

Рольдан прошел путь от школьного и университетского футбола в США до клуба MLS Seattle Sounders FC, а затем — до сборной страны, за которую выступал на ЧМ-2022 и выходит на поле домашнего ЧМ-2026. В ремейке бренд обыгрывает этот временной разрыв: детские кадры из архива сопоставляются с реальной карьерой игрока.

Изначальная реклама Adidas строилась вокруг идеи, что любой ребенок, играющий в футбол, может однажды оказаться на чемпионате мира. История Рольдана стала редким примером, когда этот рекламный нарратив совпал с реальной биографией.