РАМУ, REMA и НАОМ представили рейтинг российских ивент-агентств

Российская ассоциация маркетинговых услуг (РАМУ), Российская ассоциация событийного маркетинга (REMA) и Национальная ассоциация организаторов мероприятий (НАОМ) представили обновлённый рейтинг российских ивент-агентств National Event Services Rating. В топ вошли 40 компаний, которые продемонстрировали высокую бизнес-устойчивость в сегменте событийного маркетинга. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР).

На первом месте в списке Be Brand People. Вторую строчку в рейтинге заняло агентство Tvin, замыкает тройку лидеров Beetl. Полный список доступен по ссылке (pdf).

В рейтинге приняли участие ивент-агентства полного цикла. Показатели для их оценки разбили на две группы:

«Бизнес» (количество штатных сотрудников компании, реализованные услуги и кейсы, оборот и дополнительные показатели финансовой устойчивости). «Экспертиза» ( рекомендации клиентов, наличие побед в фестивалях и конкурсах Red Apple, White Square, Silver Mercury, BE!MA, Perspectum Awards, « Событие года » , Effie Russia, ADCR, « Большая Рыба » , а также членство в профильных ассоциациях).

Дополнительные баллы присваивались за число сотрудников, которые входят в экспертные и наблюдательные советы, жюри индустриальных премий, являются спикерами отраслевых мероприятий и занимают посты в профильных ассоциациях.

Формированием рейтинга занималась верификационная комиссия:

РАМУ

Елена Леонова, президент РАМУ, CEO Progression Group.

Инна Архипова, управляющий партнер Tvin.

Николай Присадов, CEO PromoSpace (Ark Group).

REMA

Артём Минасян, коммерческий директор Eventum Premo.

Игорь Демидов, Co-Founder & CEO N:OW.

Артём Дрыгант, председатель комитета ивент-агентств АКАР, основатель Be Brand People.

НАОМ

Мария Богданова, исполнительный директор НАОМ, CEO Team for Dream.

Георгий Балакин, управляющий партнёр ГК Marketing Division.

Первый National Event Services Rating был сформирован в 2022 году, в него вошли 37 компаний. Среди участников были Tvin, Emg, Megroup, Be all bright! group и другие.