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16.11.2023 в 17:43

РАМУ, REMA и НАОМ представили рейтинг российских ивент-агентств

На первом месте Be Brand People

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Российская ассоциация маркетинговых услуг (РАМУ), Российская ассоциация событийного маркетинга (REMA) и Национальная ассоциация организаторов мероприятий (НАОМ) представили обновлённый рейтинг российских ивент-агентств National Event Services Rating. В топ вошли 40 компаний, которые продемонстрировали высокую бизнес-устойчивость в сегменте событийного маркетинга. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР).

На первом месте в списке Be Brand People. Вторую строчку в рейтинге заняло агентство Tvin, замыкает тройку лидеров Beetl. Полный список доступен по ссылке (pdf).

В рейтинге приняли участие ивент-агентства полного цикла. Показатели для их оценки разбили на две группы:

  1. «Бизнес» (количество штатных сотрудников компании, реализованные услуги и кейсы, оборот и дополнительные показатели финансовой устойчивости).
  2. «Экспертиза» (рекомендации клиентов, наличие побед в фестивалях и конкурсах Red Apple, White Square, Silver Mercury, BE!MA, Perspectum Awards, «Событие года», Effie Russia, ADCR, «Большая Рыба», а также членство в профильных ассоциациях).

Дополнительные баллы присваивались за число сотрудников, которые входят в экспертные и наблюдательные советы, жюри индустриальных премий, являются спикерами отраслевых мероприятий и занимают посты в профильных ассоциациях.

Формированием рейтинга занималась верификационная комиссия:

РАМУ

  • Елена Леонова, президент РАМУ, CEO Progression Group.
  • Инна Архипова, управляющий партнер Tvin.
  • Николай Присадов, CEO PromoSpace (Ark Group).

REMA

  • Артём Минасян, коммерческий директор Eventum Premo.
  • Игорь Демидов, Co-Founder & CEO N:OW.
  • Артём Дрыгант, председатель комитета ивент-агентств АКАР, основатель Be Brand People.

НАОМ

  • Мария Богданова, исполнительный директор НАОМ, CEO Team for Dream.
  • Георгий Балакин, управляющий партнёр ГК Marketing Division.

Первый National Event Services Rating был сформирован в 2022 году, в него вошли 37 компаний. Среди участников были Tvin, Emg, Megroup, Be all bright! group и другие.

АКАР Рейтинг ивент-агентства
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Event/PR
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