Регуляторы не дремлют: австралийский букмекер оштрафован на $2,6 млн за спам

Крупнейший австралийский букмекер Tabcorp оштрафован на $2,6 млн за распространение спама. Сообщается, что компания отправила более 5,7 тыс. рекламных сообщений своим клиентам без их согласия.

Расследованием занималось Австралийское управление по коммуникациям и СМИ (ACMA). В результате установлено, что компания отправила более 2,5 тыс. сообщений по СМС и в WhatsApp своим VIP-клиентам, не предоставив им возможности отписаться от рассылки. Кроме того, более 3 тыс. рекламных сообщений не содержали подробной информации об отправителе.

Кроме выплаты штрафа Tabcorp обязали в течении трех лет проверять и совершенствовать системы прямого маркетинга, обучать этому персонал, а также проводить ежеквартальные аудиты и отчитываться о проделанной работе перед ACMA.

Это не единственный крупный штраф за спам в Австралии. Так, в прошлом году Pizza Hut Australia была оштрафована за спам на сумму чуть более $2,5 млн. Всего за подобные нарушения в стране взыскала с компаний $16,9 млн. В Австралии самый строгий регулятор, который активно штрафует бренды за массовую рассылку.

Однако практически по всему миру для рекламы без согласия пользователей и без возможности отписаться от рассылки применяются крупные штрафы. Например, законы США предусматривают штраф до $16 тыс за каждое коммерческое письмо. В 2023 году автомобильная компания Jiffy Lube согласилась выплатить $47 млн для урегулирования многочисленных коллективных исков, поданных получателями спам-сообщений.

ЕС и страны с сильным регулированием, такие как Германия и Великобритания, также заставляют компании строго соблюдать прозрачность рекламных инструментов. Штрафы за такие нарушения достигают сотен тысяч евро. Рекордный для Европы штраф наложен французским регулятором CNIL в декабре 2024 на Orange. Компании пришлось заплатить €50 млн за размещение рекламы среди обычных электронных писем пользователей. В Италии Vodafone получил штраф €12,25 млн за агрессивные телефонные звонки пользователям без их согласия.

В России в 2024 году нормы законодательства, касающиеся телефонных спам-звонов, были значительно ужесточены. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала активно налагать крупные штрафы на компании-нарушители. В апреле 1,5 млн за три звонка получил «Банк Уралсиб». Томская УФАС всерьез взялась за борьбу со спам-звонками из банков и непрошенными банковскими рассылками, назначив за каждый из трех звонков банку штраф по 500 тыс. руб.

Подобные штрафы за назойливую рекламу выписывает ведомство и в других регионах. Так, в Санкт-Петербурге «Хоум Банк» оштрафовали на 150 тыс. руб. за СМС-рассылку с предложением кредитной карты, а Банк «Зенит» на 50 тыс. руб. за отправку рекламных сообщений. Полумиллионный штраф за спам-рассылку получил «Почта Банк».