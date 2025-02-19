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19.02.2025 в 14:31

Суд подтвердил законность полумиллионного штрафа «Почта Банку» за рассылку спама

Кредитная организация уже перечислила в бюджет 500 тысяч рублей

Арбитражный суд Москвы подтвердил законность постановления Санкт-Петербургского управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) о наложении штрафа в 500 тыс. руб. на «Почта Банк» за рассылку рекламы без согласия абонента. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Петербургское УФАС признало рекламу банка нарушающей законодательство, что повлекло административное наказание. Банк пытался оспорить решение антимонопольного ведомства, но суд отказал в удовлетворении иска. На данный момент «Почта Банк» выполнил все требования регулятора и перечислил штраф в федеральный бюджет.

В декабре 2023 года сообщалось, что «Почта Банк» был оштрафован на 500 тыс. руб. за распространение спама. Как отмечали в службе, заявителю, пожаловавшемуся на кредитную организацию, поступило от нее рекламное сообщение, на которое он не давал согласия.

Спам Почта Банк Штраф
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