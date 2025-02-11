Регистрация в реестре РКН: инсайды и советы от DIDENOK TEAM

Роскомнадзор получил более 166 тыс. заявок на регистрацию от владельцев страниц в социальных сетях с аудиторией более 10 тыс. пользователей, из которых отклонил примерно 25%. Почему такой высокий процент отказа, с какими техническими сложностями столкнулись блогеры и менеджеры агентств, Sostav рассказали юристы коммуникационного агентства DIDENOK TEAМ.

Подача заявления на «Госуслугах»

Один из самых нервных этапов — подача заявления. Высокий процент отказа во многом обусловлен тем, что владельцы аккаунтов/страниц не понимают, как правильно заполнять данные — ссылки/названия страниц. Ссылки в целом имеют множество вариаций: www, https, /s/, /user/ и так далее — каждый автор вносит по-разному. Например, на YouTube есть короткая ссылка (с названием канала через @), а есть длинная с буквами — в заявление нужно добавлять именно короткую. Или если в названии TG-канала есть звездочки — надо добавлять в заявление название со звездочками. К таким выводам мы пришли опытным путем, подавая заявления несколько раз подряд, исправляя ошибки.

После отправки заявления о регистрации РКН должен принимать решение о включении канала/страницы в реестр в течение десяти рабочих дней. Кстати, если в заявлении была допущена ошибка, можно и нужно подать повторное заявление, но при этом срок отсчета рассмотрения заявления обновляется — снова 10 дней. Однако фактически приходится ожидать ответ примерно месяц. Это объяснимо: инициативу ввели с 1 ноября 2024, и подавать заявления о регистрации своих аккаунтов необходимо было до 1 января 2025, но все вспомнили об этом только в конце декабря или на новогодних праздниках.

Соответственно, у РКН огромный завал данных, который они пытаются разобрать. При этом блогеры сильно переживают по поводу долгого процесса регистрации в реестре, поскольку они не могут размещать рекламу до тех пор, пока не получат уникальную ссылку от РКН. Клиенты тоже раздражены тем, что запланированные на январь рекламные выходы приходится переносить и ждать, когда блогер, с которым заключена договоренность, будет внесен в реестр.

Многие ошибочно полагают, что получение номера заявления считается регистрацией и можно продолжать размещать рекламу — это не так. Номер заявления блогер должен в течение 3-х дней разместить в закреплённом сообщении или описании канала/страницы, чтобы РКН мог подтвердить принадлежность канала/страницы автору заявки. А момент регистрации в реестре — это когда прислали уникальную ссылку и написали: «Услуга оказана, вас зарегистрировали». Вот только с этого момента блогер может размещать рекламу!

Еще есть такие кейсы: в приложении «Госуслуги» приходит уведомление: «Вы зарегистрированы», и там, где должна быть уникальная ссылка, написано «error». Что с этим делать? Идти писать обращение в РКН, которое обрабатывается до 30 рабочих дней? Заново подавать заявление? Странно, так как страница уже зарегистрирована в реестре. Как с такими вопросами разбираться — пока непонятно.

Есть всего 15 соцсетей, аккаунты которых можно зарегистрировать в реестре РКН: «ВКонтакте», «Одноклассники», Twitter, TikTok, Likee, YouTube, Telegram, LiveJournal, «Пикабу», Pinterest, «Дзен», RuTube, Twitch, Discord и Yappy. Instagram* (*запрещенная в России соцсеть; принадлежит Meta, которая признана экстремистской и террористической организацией в России) не входит в этот перечень.

Не стоит забывать, что страницу/канал могут исключить из реестра. Например, если у блогера стало менее 10 тысяч подписчиков. В таком случае его исключают, далее он набирает снова 10 тысяч и снова подает заявление. И так бесконечное количество раз, если количество подписчиков «скачет».

Мы сейчас находимся в той исторической точке, когда люди легализуют право собственности на конкретный блог. Особенно, если это паблики, которые ведутся сразу несколькими админами. Возможно, здесь появятся споры в плане того, кто же будет считать себя владельцем, а кто — администратором.

Размещение номера заявления, а затем уникальной ссылки в описании канала/аккаунта