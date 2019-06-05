Редкие животные исчезли в новой кампании WWF и агентств BBDO Group

В день эколога Всемирный фонд дикой природы (WWF) напомнил о том, что из-за деятельности человека и изменений климата вымирают целые виды животных.

5 июня в честь 25-летия WWF России стартует информационная кампания «Исчезнувших не вернуть». На изображениях и видеороликах редкие животные в буквальном смысле исчезают, оставляя после себя только пустоту. Но их сородичи пока еще остаются в степях, горах, морях.

Исчезая, звери без слов рассказывают, насколько уязвим живой мир вокруг нас и как легко мы можем потерять его, если сидеть сложа руки.

Героями юбилейной информационной кампании стали представители восьми исчезающих видов животных, в защите и спасении которых участвует WWF России: белый медведь, атлантический морж, амурский тигр, дикий северный олень, переднеазиатский леопард, европейский зубр, сайгак и снежный барс.

«Исчезнувших не вернуть, но можно сохранить оставшихся» — гласит слоган юбилейной информационной кампании WWF России. За четверть века усилиями Фонда, его партнеров и дружественных природоохранных организаций тенденцию исчезновения редких видов удалось повернуть вспять.

Численность исчезнувших в прошлом веке зубров сейчас составляет около 900 особей. Амурских тигров, которых на старте программы насчитывалось всего 400, стало более 540. WWF России организовывал и осуществлял завоз редких животных из других стран, мониторинг численности животных, сохранял среду их обитания. Но это лишь начало большой работы по спасению наиболее редких и чрезвычайно важных для экосистем видов.

Дмитрий Горшков, директор программы WWF России по сохранению биоразнообразия: Конечно, былого величия природы нам уже не вернуть. В ближайшей перспективе не будут восстановлены потерянные местообитания, а значит и численность многих видов, скорее всего, никогда не достигнет былых показателей. Так, на Земле уже никогда не будет 100 тысяч тигров, как когда-то. Однако у нас еще есть возможность, сохранить то природное богатство, которое у нас осталось, а в некоторых случаях и преумножить его. Если нам удастся достичь тех амбициозных целей, которые обозначены в стратегии WWF, наиболее ценные экосистемы Россия сможет сохранить. За 25 лет работы нам уже удалось сделать много для российской природы, однако предстоит еще очень много работы. Слоган нашей юбилейной кампании «Исчезнувших не вернуть, но можно сохранить оставшихся» одновременно и навевает грусть, и вселяет надежду, перекликаясь со знаменитой фразой, сказанной когда-то основателем WWF Сэром Питером Скоттом «Пусть мы не можем спасти все, что хотелось бы. Но мы спасем намного больше, чем те, кто даже не пытается».

Концепция юбилейной кампании была разработана специалистами агентств BBDO Moscow и BBDO Branding.

Александр Загорский, творческий директор BBDO Branding : Перед нами стояла задача, используя юбилейный повод, рассказать об актуальных проектах Фонда, а также дать возможность людям принять в них участие. Мы решили драматизировать проблему исчезновения дикой природы через графический прием физического исчезновения редких видов животных с рекламных макетов. Логотип Фонда — панда — тоже стал частью кампании. В digital носителях панда исчезает вместе с героями плакатов, демонстрируя угрозу вымирания редких видов животных.

В рамках празднования юбилея WWF России также начал свою работу юбилейный сайт, рассказывающий об исчезающих животных и о том, что сделать, чтобы их спасти.

Состав творческой группы:

BBDO Moscow + BBDO Branding :

Александр Загорский, Сергей Плешков, Мария Дьяконова, Роман Лакомов