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30.11.2023 в 16:23

Reddit сменил логотип и представил обновлённого маскота

Snoo стал объёмным, у него появились разные эмоции

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Фото: Reddit

Платформа Reddit провела ребрендинг. Компания обновила логотип и фирменные цвета, сделала своего маскота Snoo объёмным, а также представила два новых шрифта: Reddit Display и Reddit Sans. Об этом сообщается в блоге Reddit. В течение нескольких месяцев обновления появятся у всех пользователей в приложении и на сайте.

Шрифт Reddit Display используется в обновлённом логотипе. Reddit Sans — открытый шрифт, доступен на GitHub. Также сервис планирует добавить его в Google Fonts.

Reddit Sans был создан специально для использования в интернете — «с чёткими, понятными буквами, которые сохраняют теплоту и эклектичность онлайн-разговоров».

Кроме того, компания ввела новый визуальный элемент — комикс-облачка — и расширила палитру цветов. В дополнение к оранжевому у Reddit появились розовый (GuavaPink, «розовая гуава»), зелёный (LimeGreen, «зелёный лайм»), жёлтый (BananaYellow, «жёлтый банан») и голубой (JuniperBlue, «голубой можжевельник») оттенки.

«Добавление большего количества оттенков лучше выражает и передаёт уникальность сообществ, постов и бесед в Reddit», — отметили в компании. При этом оранжевый останется фирменным цветом Reddit.

Как сообщили в компании, обновился также и образ маскота Reddit. Он по-прежнему выглядит как маленький инопланетянин с оранжевыми глазами, но теперь он стал объёмным. Отмечается, что у Snoo обновились позы, добавились разные выражения лица и большие пальцы на руках.

«По мере того как мы расширяем наше глобальное присутствие на новых рынках и взаимодействуем с большим количеством аудиторий — от рекламодателей и разработчиков до редакторов и модераторов, нам необходимо укреплять основу нашего бренда, чтобы обеспечить более креативное и последовательное самовыражение. Нашей целью по-прежнему остаётся фокус на потребностях пользователей Reddit», — сказала директор Reddit по маркетингу и работе с потребителями Рокси Янг, слова которой приведены в сообщении.

Reddit — платформа, на которой создают и обсуждают контент зарегистрированные пользователи. Лента сайта ранжируется по популярности постов. По данным SimilarWeb, Reddit — 17-й по популярности сайт в мире.

Reddit Логотип Ребрендинг
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