Первый блок сессий Red Apple. Искусственный интеллект и технологии будущего

Red Apple запускает образовательную программу в новом формате: ежедневно с 21 по 25 марта будут публиковаться ролики с выступлениями спикеров. Весь контент команда и участники фестиваля отсняли в период с 27 января по 18 февраля. В первом блоке доступны к просмотру две сессии, в которых эксперты обсуждают технологические прорывы настоящего и возможности будущего, а также как бренды осваивают территорию гейминга.
Как технологии делают нашу жизнь удобной
Технологии внедрились в нашу жизнь и внесли метаморфозы во все сферы бизнеса. Индустрия рекламы не осталась в стороне. Диджитал сейчас и диджитал пять лет назад — это разные истории.
- Есть ли предел в цифровом креативе?
- Что сейчас новая нормальность, а что уже устарело?
- Без чего теперь сложно представить современную жизнь?
Участники поднимают эти вопросы на первой сессии «Как технологии делают нашу жизнь удобной». Модератором мероприятия выступил Роман Кобозев, AdTech Lead, OMD MarTech.
Спикеры:
- Дмитрий Втулкин, креативный директор, направление инновационных решений VK;
- Дмитрий Прусов, директор департамента монетизации данных Х5 Group;
- Таисия Щукина, руководитель сейлз-маркетинга «Яндекс.Бизнес».
Как бренду играть на территории гейминга и киберспорта
Еще недавно индустрию гейминга и киберспорта поддерживали только производители девайсов. Однако совсем не обязательно производить исключительно нишевые продукты, чтобы быть интересным аудитории. Темы, которым посвящена вторая сессия «Как бренду играть на территории гейминга и киберспорта»:
- как бренды осваивают эту территорию и какие используют рекламные форматы;
- зачем компании покупают киберспортсменов и всегда ли знают, что с ними делать;
- как сделать запоминающуюся интеграцию со стримером и говорить со зрителями на одном языке.
Модератор: Павел Гусев, основатель Metacorp (Goose Gaming, Streamers Alliance, Outplay).
Спикеры:
- Екатерина Зинченко, руководитель отдела продуктового маркетинга LG Electronics;
- Любовь Ильвохина;
- Эльдар Хайретдинов, исполнительный директор Сбербанка, руководитель продукта геймификация в «СберСпасибо».