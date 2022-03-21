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21.03.2022 в 18:45

Первый блок сессий Red Apple. Искусственный интеллект и технологии будущего

Московский международный фестиваль рекламы Red Apple открывает Digital Week

Red Apple запускает образовательную программу в новом формате: ежедневно с 21 по 25 марта будут публиковаться ролики с выступлениями спикеров. Весь контент команда и участники фестиваля отсняли в период с 27 января по 18 февраля. В первом блоке доступны к просмотру две сессии, в которых эксперты обсуждают технологические прорывы настоящего и возможности будущего, а также как бренды осваивают территорию гейминга.

Как технологии делают нашу жизнь удобной

Технологии внедрились в нашу жизнь и внесли метаморфозы во все сферы бизнеса. Индустрия рекламы не осталась в стороне. Диджитал сейчас и диджитал пять лет назад — это разные истории.

  • Есть ли предел в цифровом креативе?
  • Что сейчас новая нормальность, а что уже устарело?
  • Без чего теперь сложно представить современную жизнь?

Участники поднимают эти вопросы на первой сессии «Как технологии делают нашу жизнь удобной». Модератором мероприятия выступил Роман Кобозев, AdTech Lead, OMD MarTech.

Спикеры:

  • Дмитрий Втулкин, креативный директор, направление инновационных решений VK;
  • Дмитрий Прусов, директор департамента монетизации данных Х5 Group;
  • Таисия Щукина, руководитель сейлз-маркетинга «Яндекс.Бизнес».

Как бренду играть на территории гейминга и киберспорта

Еще недавно индустрию гейминга и киберспорта поддерживали только производители девайсов. Однако совсем не обязательно производить исключительно нишевые продукты, чтобы быть интересным аудитории. Темы, которым посвящена вторая сессия «Как бренду играть на территории гейминга и киберспорта»:

  • как бренды осваивают эту территорию и какие используют рекламные форматы;
  • зачем компании покупают киберспортсменов и всегда ли знают, что с ними делать;
  • как сделать запоминающуюся интеграцию со стримером и говорить со зрителями на одном языке.

Модератор: Павел Гусев, основатель Metacorp (Goose Gaming, Streamers Alliance, Outplay).

Спикеры:

  • Екатерина Зинченко, руководитель отдела продуктового маркетинга LG Electronics;
  • Любовь Ильвохина;
  • Эльдар Хайретдинов, исполнительный директор Сбербанка, руководитель продукта геймификация в «СберСпасибо».
Партнёрский материал
Red Apple
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