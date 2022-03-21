Первый блок сессий Red Apple. Искусственный интеллект и технологии будущего

Red Apple запускает образовательную программу в новом формате: ежедневно с 21 по 25 марта будут публиковаться ролики с выступлениями спикеров. Весь контент команда и участники фестиваля отсняли в период с 27 января по 18 февраля. В первом блоке доступны к просмотру две сессии, в которых эксперты обсуждают технологические прорывы настоящего и возможности будущего, а также как бренды осваивают территорию гейминга.

Как технологии делают нашу жизнь удобной

Технологии внедрились в нашу жизнь и внесли метаморфозы во все сферы бизнеса. Индустрия рекламы не осталась в стороне. Диджитал сейчас и диджитал пять лет назад — это разные истории.

Есть ли предел в цифровом креативе?

Что сейчас новая нормальность, а что уже устарело?

Без чего теперь сложно представить современную жизнь?

Участники поднимают эти вопросы на первой сессии «Как технологии делают нашу жизнь удобной». Модератором мероприятия выступил Роман Кобозев, AdTech Lead, OMD MarTech.

Спикеры:

Дмитрий Втулкин, креативный директор, направление инновационных решений VK;

Дмитрий Прусов, директор департамента монетизации данных Х5 Group;

Таисия Щукина, руководитель сейлз-маркетинга «Яндекс.Бизнес».

Как бренду играть на территории гейминга и киберспорта

Еще недавно индустрию гейминга и киберспорта поддерживали только производители девайсов. Однако совсем не обязательно производить исключительно нишевые продукты, чтобы быть интересным аудитории. Темы, которым посвящена вторая сессия «Как бренду играть на территории гейминга и киберспорта»:

как бренды осваивают эту территорию и какие используют рекламные форматы;

зачем компании покупают киберспортсменов и всегда ли знают, что с ними делать;

как сделать запоминающуюся интеграцию со стримером и говорить со зрителями на одном языке.

Модератор: Павел Гусев, основатель Metacorp (Goose Gaming, Streamers Alliance, Outplay).

Спикеры: