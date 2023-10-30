Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Hope group — блог digital-агентства
Авто.ру: купить, продать и обменять автомобиль
СберМаркетинг

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+

Неделя рекламы в Москве

Новые рынки и печальный оптимизм: о чём расскажут спикеры из Китая, Индии и ОАЭ на Red Apple

В программу фестиваля включены более 25 тематических сессий

Через две недели гуру креатива со всего мира встретятся на одной площадке на дне контента и креатива от Red Apple в рамках Национального рекламного форума. В образовательную программу фестиваля включены более 25 тематических сессий, среди которых шесть выступлений в формате keynote speech от иностранных экспертов из Аргентины, Сербии, Китая, ОАЭ, Индии и Армении.

Сессии от зарубежных спикеров:

  • «Голосуйте за меня! Я сделаю ваш логотип больше» / Vote for me! I’ll ma­ke your logo bigger

Как бренд может продать сам себя, не говоря о себе? Странный юмор, ненависть к миллениалам и президентская предвыборная кампания. Всё может помочь вам продать ваш продукт.

Lulo Calio, Chief Creative Officer & Founding Partner / Togetherwith, Аргентина

  • «Человеческий разум VS Искусственный интеллект: кто победит?» / Human intelligence vs AI: who will win?

Что может дать нам ИИ, а что — нет? Нужно ли нам его бояться? Действительно ли это мощный инструмент, как волшебная палочка, не имеющая границ? Люди без талантов и креативности не станут гениями, но люди, обладающие знаниями и талантами, могли бы стать лучше ИИ!

Igor Miletic, Creative Director / MullenLowe & Friends, Сербия

  • «Оптимизм. Дайте два!» / Optimism. Add to cart

Позитив в рекламе, миссия брендов и привнесение радости в окружающий мир, который зачастую погружает нас в уныние и печаль.

Vidya Manmohan, Founder & Creative Chairwoman / V4Good, OAЭ

  • «Стратегии и барьеры роста брендов» / Growth potential of brands and their challenges

Обсудим стратегии и необходимость выхода брендов на зарубежные рынки. Для чего российским брендам необходимо обладать глобальной ценностью? В повестке также проблемы и возможности выхода на новые рынки, выбор направления, эффективные стратегии брендинга, маркетинга и рекламы, культурные особенности и экономические факторы. Спикер поделится с гостями историей успеха Hybrid в Индии и Юго-восточной Азии.

Shreyas Sathe, Managing Director & Co-founder / Hybrid INSEA, Индия

  • «Креатив и PR: главные инструменты покорения новых рынков» / Creative content and PR: the main tools for taking over new markets

Узнаем, какую роль играют инструменты PR и креативные спецпроекты для выхода бренда на новый рынок? Как правильно построить PR-стратегию — и для чего можно её использовать? Как формировать образ бренда и повышать узнаваемость от года к году? Как запускать креативные проекты, которые помогут привлечь новую аудиторию, но органично впишутся в позиционирование?

Pei Zhao, Head of Marketing Department / TECNO Mobile, Russian Division, Китай

  • «Откровения дизайнера»: к решениям через ошибки / Revelations of designer: to solutions through mistakes

Каждый из нас представляет себе креативную индустрию как нечто красивое и красочное. Однако на пути к яркой картинке и финальному результату часто встречается огромное количество ошибок. Ани Амарян, графический дизайнер креативного агентства Doping, расскажет о той стороне работы дизайнера, о которой редко говорят. Она расскажет о ситуациях, когда что-то пошло не по плану, и объяснит, почему ошибки — это неотъемлемая часть творческого процесса.

Ani Amaryan, Graphic Designer / Doping Creative Agency, Armenia

Полное расписание сессий доступно на официальном сайте форума. Для того чтобы стать зрителем образовательной программы Red Apple, необходимо приобрести билет на НРФ.

Комментарии:
Другие материалы
16.10.2023 в 20:11
НРФ: какие каналы приносят реальные результаты для бизнеса

Эксперты АКАР рассказали о цифровом влиянии, ожиданиях потребителей и бюджетах рекламодателей

05.10.2023 в 17:13
33-й Red Apple на НРФ’7: что включено в программу дня контента и креатива

Дискуссионные сессии, моно-выступления, и тематические секции пройдут в семи залах параллельно

04.10.2023 в 16:44
Национальный рекламный форум пройдет с 15 по 17 ноября в Москве

Деловую программу откроет День Digital и AdTech

05.09.2023 в 13:43
Глобальные перемены на рынке рекламы: что обсудят НРФ Регионы в Екатеринбурге

На форуме выступят более 100 экспертов отрасли

22.08.2023 в 13:22 11
С 13 по 17 ноября в Москве пройдёт неделя российской рекламы

Мероприятия будут посвящены 145-летию отечественной рекламной отрасли и 30-летнему юбилею АКАР

Все материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.