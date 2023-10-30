Новые рынки и печальный оптимизм: о чём расскажут спикеры из Китая, Индии и ОАЭ на Red Apple В программу фестиваля включены более 25 тематических сессий

Через две недели гуру креатива со всего мира встретятся на одной площадке на дне контента и креатива от Red Apple в рамках Национального рекламного форума. В образовательную программу фестиваля включены более 25 тематических сессий, среди которых шесть выступлений в формате keynote speech от иностранных экспертов из Аргентины, Сербии, Китая, ОАЭ, Индии и Армении.

Сессии от зарубежных спикеров:

«Голосуйте за меня! Я сделаю ваш логотип больше» / Vote for me! I’ll ma­ke your logo bigger

Как бренд может продать сам себя, не говоря о себе? Странный юмор, ненависть к миллениалам и президентская предвыборная кампания. Всё может помочь вам продать ваш продукт.

Lulo Calio, Chief Creative Officer & Founding Partner / Togetherwith, Аргентина

«Человеческий разум VS Искусственный интеллект: кто победит?» / Human intelligence vs AI: who will win?

Что может дать нам ИИ, а что — нет? Нужно ли нам его бояться? Действительно ли это мощный инструмент, как волшебная палочка, не имеющая границ? Люди без талантов и креативности не станут гениями, но люди, обладающие знаниями и талантами, могли бы стать лучше ИИ!

Igor Miletic, Creative Director / MullenLowe & Friends, Сербия

«Оптимизм. Дайте два!» / Optimism. Add to cart

Позитив в рекламе, миссия брендов и привнесение радости в окружающий мир, который зачастую погружает нас в уныние и печаль.

Vidya Manmohan, Founder & Creative Chairwoman / V4Good, OAЭ

«Стратегии и барьеры роста брендов» / Growth potential of brands and their challenges

Обсудим стратегии и необходимость выхода брендов на зарубежные рынки. Для чего российским брендам необходимо обладать глобальной ценностью? В повестке также проблемы и возможности выхода на новые рынки, выбор направления, эффективные стратегии брендинга, маркетинга и рекламы, культурные особенности и экономические факторы. Спикер поделится с гостями историей успеха Hybrid в Индии и Юго-восточной Азии.

Shreyas Sathe, Managing Director & Co-founder / Hybrid INSEA, Индия

«Креатив и PR: главные инструменты покорения новых рынков» / Creative content and PR: the main tools for taking over new markets

Узнаем, какую роль играют инструменты PR и креативные спецпроекты для выхода бренда на новый рынок? Как правильно построить PR-стратегию — и для чего можно её использовать? Как формировать образ бренда и повышать узнаваемость от года к году? Как запускать креативные проекты, которые помогут привлечь новую аудиторию, но органично впишутся в позиционирование?

Pei Zhao, Head of Marketing Department / TECNO Mobile, Russian Division, Китай

«Откровения дизайнера»: к решениям через ошибки / Revelations of designer: to solutions through mistakes

Каждый из нас представляет себе креативную индустрию как нечто красивое и красочное. Однако на пути к яркой картинке и финальному результату часто встречается огромное количество ошибок. Ани Амарян, графический дизайнер креативного агентства Doping, расскажет о той стороне работы дизайнера, о которой редко говорят. Она расскажет о ситуациях, когда что-то пошло не по плану, и объяснит, почему ошибки — это неотъемлемая часть творческого процесса.

Ani Amaryan, Graphic Designer / Doping Creative Agency, Armenia

Полное расписание сессий доступно на официальном сайте форума. Для того чтобы стать зрителем образовательной программы Red Apple, необходимо приобрести билет на НРФ.