33-й Red Apple на НРФ’7: что включено в программу дня контента и креатива Дискуссионные сессии, моно-выступления, и тематические секции пройдут в семи залах параллельно

16 ноября в рамках НРФ'7 состоится Московский международный фестиваль рекламы Red Apple. Гостей ждёт не только классическая образовательная программа, но и церемония награждения, мюзикл и закрытая вечеринка. Спустя три года Red Apple возвращается к своей главной ценности — живой коммуникации культур. Главная тема фестиваля в этом сезоне — контент и креатив.

Программа дня

В семи залах параллельно будут идти дискуссионные сессии, моно-выступления и тематические секции, сформированные совместно с партнёрами и участниками фестиваля. Повесткой этого дня также станет тема мирового сотрудничества и взаимодействия: в программу интегрированы сессии с участием международных экспертов — жюри фестиваля Red Apple.

Стратегическая сессия — роли и задачи контента и креатива в настоящее время

День контента и креатива откроет большая стратегическая сессия, состоящая из двух частей:

Повестка международного рынка — в сессии примут участие международные эксперты, члены жюри ММФР Red Apple. Опыт российского рынка в формировании креативной культуры.

Контент сейчас — мощный инструмент влияния на наше мышление и восприятие окружающего мира. Он информирует, развлекает, образовывает, продвигает и объединяет. Рекламный контент в России и мире тесно связан с креативом. Креатив играет ключевую роль в продвижении продуктов и услуг, а также в формировании потребительского поведения.

Благодаря креативу и качественному контенту реклама становится всё более персонализированной и интегрированной в наш повседневный опыт. Однако, необходимо учитывать этические аспекты и регулирование рекламы, чтобы защитить интересы потребителей и обеспечить справедливые и прозрачные условия взаимодействия между компаниями и потребителями.

Модератор: Владилен Ситников, партнёр агентства Grape, академик РАР

Спикеры:

Михаил Кудашкин, исполнительный творческий директор ГК «Родная Речь»;

Дмитрий Николаев, креативный директор BBDO;

Аида Пачева, Digital Art Director, ONY;

Василий Рубан, директор АКАР Урал, вице-президент АКАР, CEO креативного агентства «Штольцман и Кац»;

Мария Яковлева, директор по маркетинговым коммуникациям МТС;

Тимур Исмаев, сооснователь креативного агентства и продакшена «Громкие рыбы»;

режиссёр Lulo Calio, Chief Creative Officer & Founding Partner / Togetherwith, Аргентина;

Igor Miletic, Creative Director / MullenLowe & Friends, Сербия;

Vidya Manmohan, Founder & Creative Chairwoman / V4Good, OAЭ;

Shreyas Sathe, Managing Director & Co-founder INSEA / Hybrid, Индия;

Pei Zhao, Head of Marketing Department / TECNO Mobile, Russian Division, Китай;

Дмитрий Аполенис, креативный директор AIDA Pioneer Branding & Creative, Беларусь;

Асхат Ускембаев, директор и основатель Школы креативной смелости, Казахстан.

Разговор о роли контента и креатива продолжится и на других сессиях

Главные креаторы и гуру контента обозначат роли и задачи игроков рынка, а также спрогнозируют векторы развития индустрии. Эксперты обсудят будущее, которое уже обрело лицо в ИИ, метавселенных и новых технологиях, роль профильного образования в становлении профессионала, актуальные инструменты, поговорят о коллаборациях, брендах и креативе в экономике и социальных коммуникациях. Среди тем:

креативные тренды и инсайты в бренд-стратегиях;

дизайн и брендинг;

event как драйвер развития бренда;

креатив в создании аудио-контента;

креативные стратегии и инструменты в медийной рекламе;

выгорание сотрудников в рекламной индустрии;

про международный опыт из первых уст.

В программу включены шесть моно-выступлений в формате keynote speech от иностранных экспертов из Аргентины, Сербии, Китая, ОАЭ, Индии и Армении. Среди выступлений:

«Голосуйте за меня! Я сделаю ваш логотип больше» / Vote for me! I’ll ma­ke your logo bigger. Как бренд может продать сам себя, не говоря о себе? Странный юмор, ненависть к миллениалам и президентская предвыборная кампания. Всё может помочь вам продать ваш продукт. Lulo Calio, Chief Creative Officer & Founding Partner / Togetherwith, Аргентина;

Как бренд может продать сам себя, не говоря о себе? Странный юмор, ненависть к миллениалам и президентская предвыборная кампания. Всё может помочь вам продать ваш продукт. Lulo Calio, Chief Creative Officer & Founding Partner / Togetherwith, Аргентина; «Человеческий разум VS Искусственный интеллект: кто победит?» / Human intelligence vs AI: who will win? Что может дать нам ИИ, а что — нет? Нужно ли нам его бояться? Действительно ли это мощный инструмент, как волшебная палочка, не имеющая границ? Люди без талантов и креативности не станут гениями, но люди, обладающие знаниями и талантами, могли бы стать лучше ИИ! Igor Miletic, Creative Director / MullenLowe & Friends, Сербия;

Что может дать нам ИИ, а что — нет? Нужно ли нам его бояться? Действительно ли это мощный инструмент, как волшебная палочка, не имеющая границ? Люди без талантов и креативности не станут гениями, но люди, обладающие знаниями и талантами, могли бы стать лучше ИИ! Igor Miletic, Creative Director / MullenLowe & Friends, Сербия; «Оптимизм. Дайте два!» / Optimism. Add to cart. Позитив в рекламе, миссия брендов и привнесение радости в окружающий мир, который зачастую погружает нас в уныние и печаль. Vidya Manmohan, Founder & Creative Chairwoman / V4Good, OAЭ.

Акцентом дня станет церемония награждения Red Apple, где будут названы имена победителей во всех трёх конкурсных блоках фестиваля: креатив, маркетинг, медиа.

Полное расписание сессий доступно на официальном сайте форума. Чтобы стать зрителем образовательной программы, необходимо приобрести билет на НРФ.