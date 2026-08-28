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28.08.2026 в 09:45

Realweb подал второй иск к «Самолету»

Сумма требований превышает 4 млн рублей

Realweb подал второй иск к ООО «Самолет-Недвижимость МСК» на сумму 4,13 млн руб. Иск зарегистрирован 25 августа, спустя несколько дней после иска Realweb на 317,9 млн руб. Сведения отражаются в Картотеке арбитражных дел.

В новом иске речь идет о договоре рекламных услуг. Согласно материалам дела, Realweb утверждает, что оказал услуги, однако ответчик их не оплатил. Сумма основного долга составляет 3,93 млн руб., еще 195,4 тыс. руб. агентство требует в качестве неустойки.

Требование 317,9 млн руб. связано с агентским договором. Основной долг по нему составляет 299,69 млн руб., неустойка — 18,22 млн руб.

Ранее сообщалось, что с начала 2026 года к ООО «Самолет-Недвижимость МСК» — структуре девелопера «Самолет» — с исками также обратились 2R-Media и Twiga Digital Performance. 2R-Media требует 682,3 млн руб., а Twiga Digital Performance — 52,6 млн руб. В совокупности требования трех рекламных агентств превышают 1 млрд руб.

Юлия Топольская
RealWeb
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