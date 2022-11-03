Реальные располагаемые доходы россиян продолжили падение в III квартале

Реальные располагаемые доходы населения (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию) сокращаются третий квартал подряд. Если по итогам первого квартала они уменьшились на 1,2%, во втором снижение составило 0,8%, то в третьем квартале 2022 года составило 3,4% в годовом выражении, следует из отчёта Росстата.

В целом за девять месяцев 2022 года реальные располагаемые доходы населения РФ снизились на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Прогнозируется снижение по итогом года на 2,2% с последующим ростом на 1,6% в 2023 году.

Средний денежный доход на душу населения составил 46 025 руб. в месяц. С января по сентябрь денежные доходы россиян выросли на 12,8% год к году.

С июля по сентябрь россияне меньше тратили на покупку товаров и оплату услуг. В секторе продовольствия цены выросли на 0,17% за счет сезонного подорожания плодоовощной продукции, в сегменте непродовольственных товаров рост цен составил 0,01%.

При этом увеличилась доля расходов на оплату обязательных платежей, взносов и прочих подобных расходов. Росстат также зафиксировал прирост сбережений у россиян, их доля в структуре доходов увеличилась на 6,4%.

По данным SuperJob, 68% россиян ведёт учёт личных финансов — граждане стали серьезнее относиться к планированию личного бюджета. Однако 47% россиян не имеет никаких накоплений. По данным ВЦИОМ, только 44% россиян имеет какие-либо финансовые сбережения.