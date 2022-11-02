Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

PRonline
Altcraft Platform
Обзор отрасли медиа и PR

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Каталог
компаний
[email protected]sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
02.11.2022 в 07:20

SuperJob: почти половина россиян не имеет сбережений

Только каждый девятый респондент «продержится» полгода за счёт накоплений

1

68% россиян ведёт учёт личных финансов — граждане стали серьезнее относиться к планированию личного бюджета. Однако 47% россиян не имеет никаких накоплений. Об этом сообщается в исследовании сервиса SuperJob, в котором приняли участие 1,6 тыс. представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Не контролирует свои финансы каждый третий (32%), 55% примерно подсчитывают свои доходы и расходы, а 13% — строго. Чем старше респонденты, тем чаще они ведут личный или семейный бюджет. Кроме того, строгий учёт личных финансов более характерен для россиян с доходом свыше 80 тыс. руб.

Чаще всего россияне планируют свои доходы и расходы на минимальный срок — менее полугода, только у 13% горизонт финансового планирования составляет более года. Без плана зарабатывают и тратят деньги 23% опрошенных. Каждый пятый россиянин оценивает уровень своей финансовой грамотности как высокий, 56% — как средний, 12% — как низкий.

Лишившись всех источников дохода, 18% могли бы прожить на свои сбережения один—два месяца, 15% — меньше месяца. До шести месяцев за счет финансовой подушки безопасности продержались бы 9%, от полугода до года — 6%. Лишь 5% опрошенных смогли бы жить без доходов больше года.

По данным ВЦИОМ, только 44% россиян имеет какие-либо финансовые сбережения. Среди конкретных целей, на которые люди копят, называли ремонт (19%), отдых или лечение (17%), старость (16%) и покупка недвижимости (10%).

Superjob
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Исследования
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.