РБК сообщил о возможной смене собственника издателя «Ведомостей»

У газеты «Ведомости» мог смениться собственник. В середине марта из ЕГРЮЛ исчезла информация об акционерах АО «Саппорт», которому принадлежит издание. Как сообщили два источника РБК, владевший АО «Бизнес Ньюс Медиа» (издатель «Ведомостей») через «Саппорт» Олег Леонов может перейти в политику.

Собеседники РБК утверждают, что Леонов намерен баллотироваться в Госдуму по одному из одномандатных округов Москвы от «Единой России».

Генеральный директор «Бизнес Ньюс Медиа» Игнатий Павлов отказался от комментариев. Олег Леонов также не ответил на запрос издания относительно возможных изменений в структуре владения. Но он подтвердил, что рассматривает возможность участия в предварительном голосовании «Единой России».

В настоящее время «Единая Россия» проводит отбор кандидатов, при этом Леонов пока не включен в список зарегистрированных участников, но, поданным РБК, он уже участвует в общественных мероприятиях в Центральном административном округе Москвы.

В 2022 году Олег Леонов стал единственным акционером компании «Саппорт», сменив прежнего владельца Ивана Еремина. До этого Леонов работал в журнале «Эксперт», РБК и на телеканале «Рен ТВ».