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24.08.2022 в 17:10

Владелец «Ведомостей» сменил акционера

Единственным акционером АО «Саппорт» стал Олег Леонов

У АО «Саппорт», которому принадлежит газета «Ведомости», сменился владелец. Согласно выписке из ЕГРЮЛ, единственным акционером компании значится Леонов Олег Алексеевич. До этого владельцем был основатель уральского холдинга «Федералпресс» Иван Ерёмин. Источник, близкий к «Ведомостям», сообщил Sostav, что у издания также может смениться главный редактор. Сейчас обязанности главреда исполняет Ирина Казьмина.

По данным ресурса Rusprofile.ru, новому акционеру АО «Саппорт» принадлежат также ООО «Эн-В-Эдвайзорс», ООО «Эн-В-а Консалтинг» и ООО «Эн-В-Диджитал». В первых двух организациях он является генеральным директором. На сайте NW Advisors, которую Леонов возглавляет, указано, что компания основана в 2005 году как офис Fti Consulting. С 2017 года NW Advisors стала «независимой консалтинговой компанией», которая работает в России и СНГ.

Согласно биографии Леонова, изложенной на сайте компании, топ-менеджер имеет более чем десятилетний опыт работы в сфере стратегических коммуникаций. В 2007 году он присоединился к команде московского офиса NW Advisors (тогда FTI Consulting), возглавив направление связей с госорганами и кризисных коммуникаций. В 2011 году Леонов перешёл на должность главы представительства FTI Consulting в России и СНГ. До прихода в FTI он работал заместителем главного редактора информационной службы телеканала Рен ТВ.

В мае 2020 года компания «Аркан инвестмент» в лице Владимира Воронова, контролирующего акции и долговые обязательства учредителя «Ведомостей» — АО «Бизнес ньюс медиа» — сообщила о закрытии сделки по продаже газеты АО «Саппорт», чьим единственным владелецем был Ерёмин.

До этого Владимир Воронов, Демьян Кудрявцев и Мартин Помпадур объявили, что предварительно договорились продать «Ведомости» издателю газеты «Версия» Константину Зятькову и управляющему директору Arbat Capital Алексею Голубовичу. Голубович позднее вышел из сделки, а Зятьков предлагал Ерёмину совместную покупку газеты.

Ведомости АО «Саппорт»
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