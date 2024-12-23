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23.12.2024 в 14:20

Развлечения в России подорожали на четверть

Самые большие траты на билеты наблюдаются в Москве

В 2024 году россияне массово покупали билеты на различные развлечения: 50% продаж «Яндекс Афиши» пришлось на концерты, 26% — на билеты в театры, 7% — на кинотеатры, 6% — на стендап, 5% — на елки. Остальные 6% продаж принесли оператору спортивные мероприятия, выставки, катки и другие события. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе «Яндекс Афиши».

Среди лидеров продаж — мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой», выставка «Панк-культура. Король и Шут», концерт Леонида Агутина, цирковое шоу «Матрешка» и спектакль «Женщины Есенина».

В этом году средний чек (часто включает в себя несколько билетов) на развлекательные мероприятия в России вырос на 25% в годовом выражении, до 3,7 тыс. руб. В 2023 году рост среднего чека составил 21%.

Средний чек на выставки увеличился за год на 31%, до 1,4 тыс. руб., в кино — на 22%, до 894 руб., в театры — на 18%, до 4,1 тыс. руб., на спортивные мероприятия — на 17%, до 1,7 тыс. руб., на елки — на 15%, до 6 тыс. руб., на концерты — на 11%, до 4,9 тыс. руб. На стендапы средний чек упал на 14%, до 4 тыс. руб.

Наибольшие траты на билеты традиционно в Москве. Например, средний чек на спектакли равен 6,4 тыс. руб., на концерты — 5,6 тыс. руб. Санкт-Петербург также демонстрирует высокий уровень расходов, но при этом отличается более доступными ценами на стендап (3,1 тыс. руб.) и выставки (1,5 тыс. руб.).

Театральные постановки в регионах остаются доступнее, чем в столицах (средний чек — 2,6 тыс. руб.). На выставки в городах-миллионниках (кроме Москвы и Санкт-Петербурга) средний чек вырос на 34%, до 574 руб., на концерты — на 10%, до 4,6 тыс. руб.

Кино Выставки Театры Яндекс.Афиша
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