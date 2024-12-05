Разработчики видеоигр захотели размещать рекламу на mos.ru

Разработчики видеоигр предложили рассмотреть использование городских ресурсов, включая mos.ru, для продвижения своих продуктов. Они пожаловались на высокую стоимость закупок интернет-рекламы и трафика в сегменте мобильных видеоигр. Об этом сообщает «Коммерсант».

Встреча участников рынка с представителями городских администраций состоялась в «Сколково» в конце ноября. На ней представители видеоотрасли заявили, что использование городских информационных ресурсов могло бы помочь игровой индустрии в расширении аудитории.

Важной проблемой участники встречи назвали рост стоимости рекламного трафика. Расценки у симуляторов и ролевых игр традиционно выше, чем у прочих игр — стоимость закупки на одного пользователя в зависимости от жанра варьируется от 10 центов (10,62 руб. по курсу ЦБ на 4 декабря) до $60 (6,4 тыс. руб.). За последние два года эта стоимость выросла в два раза.

Кроме того, представители отрасли предложили начать использовать факторинг — закупку мобильного трафика с отложенным платежом. Так, покупатель трафика получал бы отсрочку оплаты, дождался, когда пользователь приобретет игру или игровой предмет, и в этот момент расплатился с поставщиком.

Ранее сообщалось, что в третьем квартале текущего года россияне потратили 52,4 млрд руб. на покупку видеоигр. Речь идет про затраты на игры как для ПК и приставок, так и для мобильных устройств. В России 25 млн геймеров — они играют в видеоигры более пяти часов в неделю.