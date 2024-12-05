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05.12.2024 в 05:40

Разработчики видеоигр захотели размещать рекламу на mos.ru

Они пожаловались на высокую стоимость трафика для рекламы видеоигр

Разработчики видеоигр предложили рассмотреть использование городских ресурсов, включая mos.ru, для продвижения своих продуктов. Они пожаловались на высокую стоимость закупок интернет-рекламы и трафика в сегменте мобильных видеоигр. Об этом сообщает «Коммерсант».

Встреча участников рынка с представителями городских администраций состоялась в «Сколково» в конце ноября. На ней представители видеоотрасли заявили, что использование городских информационных ресурсов могло бы помочь игровой индустрии в расширении аудитории.

Важной проблемой участники встречи назвали рост стоимости рекламного трафика. Расценки у симуляторов и ролевых игр традиционно выше, чем у прочих игр — стоимость закупки на одного пользователя в зависимости от жанра варьируется от 10 центов (10,62 руб. по курсу ЦБ на 4 декабря) до $60 (6,4 тыс. руб.). За последние два года эта стоимость выросла в два раза.

Кроме того, представители отрасли предложили начать использовать факторинг — закупку мобильного трафика с отложенным платежом. Так, покупатель трафика получал бы отсрочку оплаты, дождался, когда пользователь приобретет игру или игровой предмет, и в этот момент расплатился с поставщиком.

Ранее сообщалось, что в третьем квартале текущего года россияне потратили 52,4 млрд руб. на покупку видеоигр. Речь идет про затраты на игры как для ПК и приставок, так и для мобильных устройств. В России 25 млн геймеров — они играют в видеоигры более пяти часов в неделю.

Видеоигры
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