Разработчик игр FIFA и Need For Speed полностью ушёл из России

Американская корпорация Electronic Arts, разработчик игр FIFA и Need For Speed, полностью покинула Россию. С уходом компании из страны в будущих не будет дубляжа на русском языке. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники.

Electronic Arts вскоре после начала боевых действий на Украине приостановила продажи игр и контента в России и Белоруссии. В мае разработчик допускал, что не вернется на рынки этих стран в 2023 году. Информацию о полном уходе подтвердили экс-сотрудник маркетингового агентства, которое раньше отвечало за PR-активности бренда в РФ, а также собеседник на рынке видеоигр.

По словам собеседника издания, все маркетинговые активности компании, связанные со странами СНГ, перенесены в свой офис в Польше.

В марте Electronic Arts запретила киберспортсменам из России и Белоруссии участвовать в турнирах Apex Legends и FIFA 22. С мая новые продукты студии не появлялись в отечественных магазинах. Однако генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков напомнил, что с июля игры завозят в Россию по параллельному импорту, поэтому для геймеров мало что поменяется. А что касается российского дубляжа, то какая-то альтернатива всегда найдется, полагает глава компании «Каропрокат» Алексей Рязанцев.

О приостановке доступа к своим продуктам в России сообщили и другие разработчики, в числе которых AppQuantum, известный по играм Dragon Champions и Gold & Goblins: Idle Merger. Компания Wargaming, разработчик игр World of Tanks, World of Warplanes и World of Warships продала свой бизнес в России и Белоруссии новому владельцу.