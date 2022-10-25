Разработчик игры Gold & Goblins ушёл из России

Разработчик мобильных игр AppQuantum, известный по играм Dragon Champions и Gold & Goblins: Idle Merger, объявил об уходе из России. Локальные сотрудники будут переведены в офис на Кипре, а также в новые офисы в Казахстане и Армении, сообщается на сайте компании.

В России не осталось юридических лиц, аффилированных с AppQuantum, отмечается в сообщении. Компания объявила об уходе из страны в связи с началом спецоперации на Украине.

Закрытие происходило постепенно, чтобы «удовлетворить потребности сотрудников». Компания дала необходимое время для подготовки к переезду. Для сотрудников, которые решили переехать в страну, где у AppQuantum не будет офиса, компания предлагает формат удаленного сотрудничества, который позволит продолжать работать из любой точки мира.

В начале октября стало известно, что из России ушёл инвестор — AppQuantum Playrix.

Ранее сообщалось, что VK создаст русский аналог платформ Steam и Epic Games. Компания уже ведёт переговоры о сотрудничестве с различными студиями, в частности, с Owlcat Games об эксклюзивной представленности игр на платформе VK Play в России и СНГ.