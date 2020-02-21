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21.02.2020 в 17:30

«При несправедливости разбить стекло»: The Guardian привлек читателей журналами в пожарных кейсах

Руководители издания надеются таким образом увеличить аудиторию на 10%

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С понедельника, 17 февраля, жители Берлина столкнулись с новым для себя форматом рекламы печатного издания. Как пишет издание The Drum, The Guardian поместил номера журнала в красные ящики, напоминающие пожарные щиты.

Всего на улицах немецкой столицы издание установило около 2 тыс. ящиков, на которых написаны призывы разбить стекло при столкновении с несправедливостью, коррупцией, плохими изменениями в экологической ситуации.

Сэм Джейкобс, креативный директор внутреннего креативного агентства The Guardian:

Когда мы поняли, что мы живем в условиях чрезвычайного положения, нам пришла в голову мысль о коробке «скорой помощи». Идея в том, что вы можете разбить стекло, прочитать журнал и вооружиться фактами. Это хороший визуальный способ отображения продукта.

Кампания рассчитана на три недели. В нее также входит несколько видеороликов, которые демонстрируют разбивание стекла. Издание надеется таким образом увеличить аудиторию на 10%.

Guardian
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