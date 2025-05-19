Равнодушие убивает бренды: «ОТП Банк» изменил позиционирование

C 19 мая «ОТП Банк» меняет позиционирование, чтобы успешно реализовать новую бизнес-стратегию банка по увеличению числа активных клиентов. Подробности пресс-служба компании рассказала редакции Sostav.

«Все будет ОТП!»

В начале 2025 года «ОТП Банк» провел глобальный анализ основных конкурентов с точки зрения эволюции их брендов. В результате были найдены новые элементы для смелого инновационного бренда, при этом целевая аудитория, любимые многими фирменные цвета — сохранились.

Новая концепция переворачивает привычные представления о том, каким может быть банк и как может выглядеть его коммуникация. Он поступает асимметрично и действует вне установленных для рынка рамок. Такую коммуникацию сразу выделяют не только в банкинге, а вообще во всем рекламном блоке. Она может вызывать разные эмоции, но никогда не проходит бесследно.

Евгения Чурбанова, директор дирекции маркетинга и коммуникаций «ОТП Банка»: Слоган «Все будет ОТП» добавил к призыву «Давай сделаем» предсказуемый позитивный результат. Мы создаем продукты и сервисы, которые помогают воплощать идеи наших клиентов, поэтому важно быть дерзким, вдохновляющим и уверенным — действовать и звучать так, чтобы нас не могли не заметить.

Не хотим просто нравиться

Действительно ли «все будет ОТП?» И так ли оптимистично наше будущее? Слоган провоцирует на дискуссию, заставляет высказать мнение или проверить, действительно ли это так. Такой идеализированный оптимизм, безусловно, найдет активных противников, и это приветствуется банком.

Евгения Чурбанова, директор дирекции маркетинга и коммуникаций «ОТП Банка»: Конечно, идеала не существует, но есть банк, с которым «все будет ОТП». Каждый может проверить, насколько «ОТП Банк» соответствует его представлению о партнере, с которым можно связать свою жизнь надолго. И поделиться своим мнением. Нам важно, чтобы о нас и с нами говорили, не оставались равнодушными, потому что равнодушие убивает бренды. Самое неправильное, что может случится, когда ты просто кому-то нравишься. Если ты не вызываешь отклик и не провоцируешь диалог, тебя не замечают.

В «ОТП Банке» отмечают, что какими бы амбициозными ни были люди и их планы, каждого из нас время от времени терзают сомнения, что не удастся воплотить идею в полной мере или обстоятельства сложатся не в нашу пользу. Но все сомнения развеиваются ровно в тот момент, когда удается встретить близкого по духу человека, который быстро становится настоящим напарником, готовым не просто поддержать любую идею, но и вдохновить на более яркие и захватывающие цели. Именно с таким напарником «все будет ОТП» — каждая идея будет ярко и эффективно воплощена в реальность.

Все будет иначе!

Новый слоган «Все будет ОТП» отыгрывает яркий, смелый, дерзкий и узнаваемый герой, который попадает в яркие, смелые и дерзкие ситуации. И выходит из них победителем.

Помимо звучных слов, в коммуникацию добавляется яркий визуальный образ, при виде которого буквально хочется летать.

Именно крылья становятся центральным символом «ОТП Банка», отражающим суть бренда как в продукте, так и в коммуникации.

Евгения Чурбанова, директор дирекции маркетинга и коммуникаций «ОТП Банка»: Мы переосмысливаем роль банка и активно поддерживаем деятельный оптимизм наших клиентов, вдохновляя их на реализацию смелых идей и поддерживая каждое их начинание. Мы буквально окрыляем наших клиентов удобными, выгодными и современными финансовыми решениями, упрощающими и способствующими воплощению задуманного.

Более «дерзкими» станут маркетинговые акции и коммуникационные инструменты. Банк уже начал использовать интерактивные инсталляции с динамическими элементами, целиком забрендированные лифтовые шахты в популярных московских ТЦ, баннеры с меняющимися изображениями.