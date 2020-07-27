Расходы «Ленты» на рекламу за первые полгода превысили 2,1 млрд рублей

Ритейлер «Лента» за первые шесть месяцев 2020 года увеличил расходы на рекламу до 2,1 млрд рублей. Это на 138 млн рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года, указано в отчете торговой сети.

При этом рекламные доходы компании снизились. По итогам первых шести месяцев они составили 160,3 млн рублей против 232,5 млн рублей в прошлом году.

Общая выручка «Ленты» увеличилась на 8,9% и почти достигла 217 млрд рублей. Розничная выручка подросла на 9,6% и превысила 213 млрд рублей.

В первом полугодии сопоставимые продажи торговой сети выросли на 7,1%. Средний чек вырос на 12,6% - до 1102 рублей. Ритейлер также отмечает рост продаж товаров под частными торговыми марками; их доля в общей выручке превышает 14%.

Онлайн-продажи «Ленты» выросли на 324% к первым шести месяцам прошлого года, говорят в компании. Показатель составил 1,87 млрд рублей против 441 млн годом ранее.