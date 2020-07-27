Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Каталог
компаний
-
Нет Обновлений
Тендеры
-
Нет Проектов
Топсостав
-
Нет Постов
Форум
+7
Обновлений
Блоги

Sostav в соцсетях

inform@sostav.ru
+7 (495) 230-05-97
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
27.07.2020 в 15:00

Расходы «Ленты» на рекламу за первые полгода превысили 2,1 млрд рублей

Онлайн-продажи торговой сети выросли на 324%

1

Ритейлер «Лента» за первые шесть месяцев 2020 года увеличил расходы на рекламу до 2,1 млрд рублей. Это на 138 млн рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года, указано в отчете торговой сети.

При этом рекламные доходы компании снизились. По итогам первых шести месяцев они составили 160,3 млн рублей против 232,5 млн рублей в прошлом году.

Общая выручка «Ленты» увеличилась на 8,9% и почти достигла 217 млрд рублей. Розничная выручка подросла на 9,6% и превысила 213 млрд рублей.

В первом полугодии сопоставимые продажи торговой сети выросли на 7,1%. Средний чек вырос на 12,6% - до 1102 рублей. Ритейлер также отмечает рост продаж товаров под частными торговыми марками; их доля в общей выручке превышает 14%.

Онлайн-продажи «Ленты» выросли на 324% к первым шести месяцам прошлого года, говорят в компании. Показатель составил 1,87 млрд рублей против 441 млн годом ранее.

Лента Финансовый отчет
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Ритейл
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.