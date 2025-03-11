«Билайн» избавится от частот 3G в 18 регионах

«Билайн» переведет частоты, используемые под стандарт 3G, под стандарт четвертого поколения в 15 регионах до конца 2025 года. Это позволит увеличить пропускную способность сети, повысить скорость передачи данных и улучшить качество связи, сообщают «Ведомости» со ссылкой на гендиректора «Вымпелкома» (бренд «Билайн») Сергея Анохина.

«Билайн» уже провел рефарминг в Москве, Московской области и еще в нескольких десятках регионов. В 2025 году работы продолжатся еще в 18 субъектах РФ. Оператор планирует увеличить инвестиции в развитие покрытия и качества связи. По данным компании, на сегодняшний день лишь 0,1% устройств в сети поддерживают только 3G, и в основном это планшеты.

Если раньше благодаря 3G был прорыв в использовании мобильного интернета и его скорости, то сейчас 3G в основном воспринимается как что-то устаревшее и крайне медленное, заявил топ-менеджер. Российские операторы начали проводить рефарминг частот из 3G в LTE еще в 2021−2022 годах.

3G — это исчерпанная технология, подтверждают эксперты. В ситуации с дефицитом частотного ресурса очень эффективно избавляться от сетей третьего поколения и перейти на следующее.

Ранее сообщалось, что операторы связи просят расчистить диапазон 694−790 МГц под технологии 4G и 5G. Пока этот ресурс занят в основном системами цифрового телевещания, перевод которых в другой диапазон займет не менее трёх лет.