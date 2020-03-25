РАМУ обратилась к председателю Правительства РФ с просьбой о поддержке отрасли

Лариса Фортуна, президент РАМУ, президент ГК Beetl:

Большинство наших сервисов основано на прямом контакте с людьми, поэтому в сложившейся ситуации вся индустрия замерла. Даже подтвержденные и запущенные в работу проекты отменены или перенесены на неопределенный срок. Ни мы, ни клиенты не знаем, что ждёт всех нас завтра.

Компаниям трудно выполнять свои обязательства перед подрядчиками и своевременно закрывать кредиты. Персонал отправляется в неоплачиваемые отпуска на неопределенный срок. Последнее все мы переживаем особенно болезненно, ведь у каждого из нас есть семья, социальные обязательства и элементарные человеческие потребности.

Нас тревожит, что в ситуации тотального форс-мажора у нас нет абсолютно никакой поддержки. Даже само собой разумеющегося ввода льготного срока оплаты НДС на 2020 год, что стало бы необходимой экстренной мерой поддержки бизнеса.

Тем не менее, мы очень надеемся, что будем услышаны. У нас сильная мотивация, богатый опыт, огромное желание работать и беспрецедентное умение держать удар. И нам просто необходимо сегодня сохранить индустрию, чтобы завтра мы могли поддержать страну и бизнес в восстановлении экономики.

Поэтому мы уверены, что общими усилиями сумеем найти решение тех проблем, которые возникли перед нами. Мы сохраним свои команды и свои компании — ради общества, ради своих семей, ради нашего общего будущего.