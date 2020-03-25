РАМУ обратилась к председателю Правительства РФ с просьбой о поддержке отрасли

Представители РАМУ объединились для поддержки участников индустрии маркетинговых услуг. Они обратились к председателю Правительства РФ Мишустину М.В. с предложением принять меры поддержки отрасли маркетинга и рекламы.
Рынок ивент-маркетинга и рекламы один из первых принял на себя удар административных ограничений, связанных с борьбой с коронавирусом. РАМУ как крупнейшее объединение компаний отрасли не может оставаться в стороне и всецело разделяет тревогу игроков рынка в связи с невозможностью выполнять финансовые и налоговые обязательства.
В обращении члены Ассоциации просят экстренно ввести финансовые и административные меры поддержки бизнеса в связи с чрезвычайными обстоятельствами на рынке.
В числе предложений:
- разработать схемы компенсации расходов организаторов в отмененных мероприятиях;
- освободить полностью или частично от уплаты налога на прибыль за 2019 год;
- ввести временный льготный налоговый режим по уплате налогов и сборов;
- ввести механизмы льготного кредитования для компаний отрасли до конца 2020 года;
- сформировать Фонд поддержки организаторов рекламных и массовых мероприятий, событий в сфере культуры и спорта, выставочной, развлекательной, концертной и просветительской деятельности в размере 20 миллиардов рублей.
Обращение подписали члены Совета РАМУ, руководители и представители ГК Beetl, ГК TVIN, ICON, DPG Russia , Orange, Seven , in10sive, Market Group, ГК АДВ , SCG, Action , фестиваль «Серебряный Меркурий», ГК e:mg , ARK Group .
Скачать: Письмо Мишустину М.В. от РАМУ (pdf, 689.60 kB)
Лариса Фортуна, президент РАМУ, президент ГК Beetl:
Большинство наших сервисов основано на прямом контакте с людьми, поэтому в сложившейся ситуации вся индустрия замерла. Даже подтвержденные и запущенные в работу проекты отменены или перенесены на неопределенный срок. Ни мы, ни клиенты не знаем, что ждёт всех нас завтра.
Компаниям трудно выполнять свои обязательства перед подрядчиками и своевременно закрывать кредиты. Персонал отправляется в неоплачиваемые отпуска на неопределенный срок. Последнее все мы переживаем особенно болезненно, ведь у каждого из нас есть семья, социальные обязательства и элементарные человеческие потребности.
Нас тревожит, что в ситуации тотального форс-мажора у нас нет абсолютно никакой поддержки. Даже само собой разумеющегося ввода льготного срока оплаты НДС на 2020 год, что стало бы необходимой экстренной мерой поддержки бизнеса.
Тем не менее, мы очень надеемся, что будем услышаны. У нас сильная мотивация, богатый опыт, огромное желание работать и беспрецедентное умение держать удар. И нам просто необходимо сегодня сохранить индустрию, чтобы завтра мы могли поддержать страну и бизнес в восстановлении экономики.
Поэтому мы уверены, что общими усилиями сумеем найти решение тех проблем, которые возникли перед нами. Мы сохраним свои команды и свои компании — ради общества, ради своих семей, ради нашего общего будущего.
Андрей Соколов, вице-президент РАМУ, Президент ГК e:mg :
Российская экономика оказалась в сложной ситуации, столкнувшись с последствиями распространения вируса Covid-19. Приостановление массовых мероприятий является неизбежной мерой в интересах охраны и защиты здоровья общества, мы не можем это игнорировать. Маркетинговые агентства несут колоссальные убытки и непредвиденные финансовые трудности ввиду отмены или переноса мероприятий.
Как ведущие специалисты отрасли, мы хотели бы привлечь внимание к проблеме, и необходимости дополнительной государственной поддержки индустрии событийного маркетинга и маркетинговых услуг в критический момент.
Мы продолжим сотрудничать с отраслевыми ассоциациями, чтобы помочь в разработке антикризисного плана. Индустрия как никогда нуждается в поддержке государства в период пандемии.
Елена Леонова, вице-президент РАМУ, СЕО Progression Group, директор агентства Seven :
Излишне говорить, что индустрия маркетинга и рекламы крайне зависима от общей экономической ситуации в стране. Сейчас же мы сталкиваемся с беспрецедентным изменением структуры спроса в отраслях, традиционно являющихся заказчиками рекламы, а также с тектоническими изменениями в области покупательского поведения. Уже сейчас совершенно очевидно, что без поддержки со стороны государства наш сектор экономики ожидают серьезнейшие потрясения.
Я искренне рассчитываю на самое серьезное внимание к письму РАМУ со стороны председателя правительства и соответствующих министерств.