Улыбки, покупки, Ramonki: Fabula Branding провело ребрендинг маркетплейса Monroom

Monroom — маркетплейс беларусских брендов одежды и аксессуаров для широкой целевой аудитории. Проект существовал больше 10 лет и нуждался в ребрендинге. Комплексную работу провело агентство Fabula Branding: оно создало бренд Ramonki с собственными ценностями, которые и раньше были у компании, стоило только копнуть чуть глубже. «Только представьте: за девять лет никто ни разу не подумал, что наша главная ценность — это то, что мы беларусы», — таким был отзыв команды. О ребрендинге Sostav рассказали представители агентства.

Решение

Первый этап ребрендинга — исследование и анализ рынка, конкурентов, потребителей и самой ТМ — помог создать платформу и позиционирование. Агентство сделало акцент именно на происхождении товаров, потому что продукты из Беларуси ассоциируются с европейским качеством, удобством в обслуживании, вежливостью и душевностью людей, объяснила команда проекта. При этом они воспринимаются «знакомыми, родными, особенными».

Нейм и слоган

Ранее компания сталкивалась с трудностями при создании, регистрации и работе с прежними названиями. Fabula Branding разработало новое имя, отражающее характер и ценности, способное прослужить много лет. Ramonki — аутентичное беларусское слово, название луговой ромашки, вызывающей чувства лёгкости, простоты, красоты, рассказывает Fabula Branding. «В момент произнесения или прочтения нейма появляется знакомый с детства образ этого цветка, рождаются приятные ассоциации с родной землёй и её природой. Фонетика отсылает к европейскому звучанию, слово легко транслитерируется. Ramonki — образ беларуски с европейским кругозором, европейской насмотренностью и потребностью самовыражаться через одежду», — добавляют специалисты.

Слоган «Раз — Ramonki, два — покупки» отсылает к названию и раскрывает образ бренда. Эта фраза вдохновлена присказкой об исполнении желаний, о которой много рассказано, написано и снято. Есть и ассоциация с работой маркетплейса: «сегодня пожелал — завтра привезли».

Айдентика

Айдентика соединила все смыслы, вложенные в бренд. В основе — минималистичная графическая интерпретация двух ромашек, лепестки которых соединяются. Это аллюзия к образу подруги как архетипу бренда: «своя», всегда рядом, готова помочь и посоветовать. Палитра построена на ассоциациях с неймом: небо, солнце, луг. Дизайнеры забрендировали носители, а также разработали мерч. Они детально продумали систему работы с айдентикой, передав клиенту в руки инструмент для дальнейшей деятельности.

Коммуникационная платформа и стратегия

Коммуникационные платформа и стратегия продолжают развивать идею бренда, в которой заложена любовь к Беларуси, дружба, понимание стиля и осознание индивидуальности. Уважительный и позитивный тон общения, внедрение беларусского языка — важная часть любого контакта бренда Ramonki с клиентом. Своя особенная система взаимодействия создана для каждого канала коммуникации.

Агентство предложило концепцию оформления для соцсетей и других медиаресурсов, идеи контента и даже стикеров. И разработало коммуникационные посылы, погружающие в атмосферу бренда: «Просто цвети!», «Солнцу навстречу», «Не гадай — загадывай!».

HR-бренд

С помощью HR-бренда Fabula Branding презентовала работу Ramonki как бесконечное приключение, полное эмоций, амбиций, смелых решений и осознанности. «Это клуб единомышленников, объединённых культурой и страстью, разделяющих цели и ответственность. Это компания, которая растёт и развивается, чтобы познакомить весь мир с продуктами из Беларуси», — заключила творческая команда Fabula Branding.